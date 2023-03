Borse di oggi 16 marzo, Milano a +1,62% dopo sostegno a Credit Suisse della Banca Nazionale Svizzera La borsa di Milano apre a +1,62% oggi 16 marzo dopo la chiusura a -4,6%: pesa il fallimento della Silicon Valley Bank che continua a influenzare i titoli bancari. Il Ftse Mib guadagna l’1,62% a 25.979 punti. Lo Spread Btp-Bund crolla a 189 punti base.

A cura di Susanna Picone

Buon avvio sulle borse europee oggi, giovedì 16 marzo, all'indomani dei crolli legati al panico sul Credit Suisse. La fiducia sui mercati è tornata dopo che Credit Suisse ha reso noto che la Banca Nazionale Svizzera è pronta a prestarle fino a 50 miliardi di franchi. Milano apre in deciso rialzo dopo la chiusura di ieri. Il Ftse Mib guadagna l'1,62% a 25.979 punti all'indomani di un calo di oltre il 4,6%.

In tutti i listini rimbalzano i bancari e a Milano sono Unicredit e Mps (entrambe +3,6%) e Fineco (+2,9%) a guidare il comparto. In testa al paniere c'è Saipem (+4,7%), promossa a ‘overweight' da Morgan Stanley. Francoforte guadagna l'1,62% in apertura, Parigi l'1,64% alle prime battute mentre Londra sale dell'1,35%.

Credit Suisse: titolo rimbalza dopo sostegno Bns

L'azionista di maggioranza di Credit Suisse, Ammar Al Khudairy presidente della Saudi National Bank, ha cercato di gettare acqua sul fuoco dopo le dichiarazioni che hanno innescato la crisi del titolo che ha affossato il comparto bancario e di conseguenza i listini europei. In una intervista alla Cnbc, ha dichiarato che le turbolenze sul mercato azionario sono "ingiustificate". "Se si guarda a come l'intero settore bancario sia caduto sembra che molti stavano solo cercando un pretesto. C'è stato un po' di panico, secondo me completamente ingiustificato, sia per Credit Suisse sia per l'intero mercato azionario", ha detto.

"Il governo svizzero non permetterà che fallisca. Credo che ci saranno oscillazioni violente nei mercati e che ci vorranno nervi d’acciaio per chi ha investito nel settore ma le cose dovrebbero stabilizzarsi dopo qualche settimana di volatilità dei prezzi. Occhio a cosa deciderà Christine Lagarde", ha spiegato invece a Fanpage.it Alan Friedman. Il titolo della banca Credit Suisse hanno registrato oggi un forte rimbalzo all'apertura alla Borsa di Zurigo, riguadagnando oltre il 30%.

L'apertura di Piazza Affari oggi: Ftse Mib, Btp e Spread

Dopo le pesanti perdite di ieri i titoli delle banche tentano il rimbalzo a Piazza Affari. I mercati sorridono dal momento in cui Credit Suisse ha reso noto che la Banca Nazionale Svizzera è pronta a prestarle fino a 50 miliardi di franchi. Apertura in deciso rialzo per Piazza Affari: l’indice Ftse Mib guadagna l'1,86% a 26.042,41 punti. Lo Spread Btp-Bund crolla a 189 punti base dopo che ieri si era allargato a causa del calo dei rendimenti e aveva chiuso a 198 punti. Il tasso del decennale italiano sale al 4,1% (dal 4% della chiusura di mercoledì).

I titoli al rialzo e al ribasso oggi alla Borsa di Milano

La Borsa di Milano rimbalza in linea con le altre piazze d’Europa. Gli occhi poi oggi sono puntati sulle decisioni della Bce che dovrebbe confermare il rialzo di 50 punti base del costo del denaro nonostante le nuove preoccupazioni legate al caos banche. L'Ftse Mib segna +1,32% a 25.902 punti. In ripresa anche i titoli delle banche: Finecobank avanza del 4,72%, Unicredit guadagna il 3,72% e Bper banca il 2,7%. Bene anche Intesa Sp (+1,83%), Mps (+3,24%) e Mediolanum (+1,54%). Tra gli altri titoli positivi Saipem che sale del 2,37%. Guadagna anche Iveco che incassa +2,43%. Male Terna che cede l’1,06%.

L'andamento di Wall Street e delle borse europee

Future in rialzo a Wall Street dopo che ieri i mercati mondiali sono scivolati per le difficoltà di Credit Suisse. I future del Dow Jones avanzano dello 0,25%, quelli del Nasdaq salgono dello 0,37% e quelli dell'S&P 500 registrano un progresso dello 0,35%. Ieri chiusura in rosso per Wall Street, con l'indice Dow Jones che ha perso lo 0,87% e l'S&P500 lo 0,64%, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,05%.