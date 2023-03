Borsa Italiana di oggi 14 marzo, Milano apre a +0,5: banche in calo, in rialzo Generali La borsa di Milano apre a +0,5 oggi 14 marzo dopo la chiusura a -4%: pesa il fallimento della Silicon Valley Bank che continua a influenzare i titoli bancari. Spread a 195, Ftse Mib guadagna 0,25% in apertura.

A cura di Gabriella Mazzeo

Dopo il fallimento della Silicon Valley Bank apre a +0,5 la Borsa di Milano sull'onda della sofferenza di ieri, lunedì 13 marzo.Hanno sofferto nel lunedì nero della finanza anche le borse europee, con Milano che ha chiuso la giornata in calo del 4,03%, Francoforte con -3,08%, Parigi (-2,6%) e Londra (-2,6%). Wall Street invece è riuscita a tenere, con i listini che ondeggiavano sulla parità dopo il fallimento della Silicon Valley Bank, Silvergate e Signature Bank.

Anche le borse di Asia e Pacifico hanno sperimentato la crisi legata al fallimento della Silicon Valley Bank. A Tokyo Nikkei ha lasciato sul terreno il 2,19%. Male anche Hong Kong che perde il 2,27%. Meglio Shanghai e Shenzhen.

L'apertura di Piazza Affari oggi: Ftse Mib, Btp e Spread

L'apertura di Piazza Affari di oggi, martedì 14 marzo, resta piatta a dispetto della chiusura di ieri e delle paure scatenate dal fallimento di Svb negli Usa. Il Ftse Mib ha guadagnato in apertura lo 0,25%. Lo Spread si attesta attualmente a 195 punti, mentre il Btp 2 riparte dal 3,27% dopo aver toccato il minimo da un mese di 3,23%. Il Btp 10 anni dal 4,15% al 4,065%, livello che non si vedeva dal 3 febbraio.

I titoli al rialzo e al ribasso oggi alla Borsa di Milano

Sul listino risultano al rialzo i titoli di Generali Assicurazioni con un +1,85. A rialzo anche A2a con +1,42, Moncler con +1,41, Iveco Group (+1,38), Telecom Italia (+1,09), Interpump Group (+1,02), Italgas (+0,85), Stmicroelectronics (+0,95), Snam (+0,84), Mediobanca (+0,84).

In calo le banche come Unicredit con -0,81%, Intesa Sanpaolo -0,02%, Banco Bpm -1,46% e Bper -1,68%, Banca Generali (-0,44%) e Fineco (-1,12%). Bene Tod's che posta a casa un +3% a 34,92 euro.

L'andamento di Wall Street e delle borse europee e asiatiche

Dopo il lunedì nero per le Borse europee dovuto alla vicenda Svb, sono andati in fumo circa 291 miliardi di capitalizzazione. Piazza Affari ha registrato la chiusura peggiore con un -4%, mandando in fumo 24 miliardi di euro. Tra i singoli listini in sofferenza Francoforte con – 3,04%, Parigi (-2,9%), Londra (-2,58%), Madrid (-3,55%). Wall Street ha tenuto all'ondata d'urto spinta anche dal discorso del presidente americano Joe Biden.

Le Borse di Asia e Pacifico in caduta dopo le turbolenze legate a Svb. A Tokyo Nikkei lascia il 2,19% e male anche Hong Kong che perde il 2,27%. Più contenuta Shanghai (-0,72%) e Shenzhen (-0,98%). Seul perde il 2,56%, Sydney l'1,41%.