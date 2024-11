Bonus Natale 2024 in scadenza per gli statali, come fare domanda per i 100 euro e entro quando

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Per i dipendenti pubblici ci sarà tempo fino alle 12 del 22 novembre per richiedere il Bonus Natale, il contributo fino a 100 euro erogato in busta paga insieme ai soldi della tredicesima per chi rientra tra i beneficiari.

Nelle scorse settimane è stata ampliata la platea degli aventi diritto, tra cui ora rientrano tutti i dipendenti che hanno almeno un figlio a carico. Prima il bonus era rivolto solamente a chi aveva a carico, oltre a un figlio, anche un coniuge non legalmente ed effettivamente separato, oppure a chi faceva parte di una famiglia monogenitoriale con figlio a carico.

Con un decreto legge il governo è intervenuto sui requisiti chiarendo che possono farne richiesta tutti i lavoratori con almeno un figlio a carico. Nel caso però, in cui in una coppia ci siano due dipendenti in linea con i requisiti per ricevere il contributo, solo uno di loro potrà presentare domanda.

Come fare domanda sul portale Noipa per il bonus Natale

Come detto, per quanto riguarda gli statali la scadenza prevista per fare domanda è il 22 novembre, mentre per i dipendenti privati non è previsto un termine entro cui dover presentare la richiesta. Dal momento però, che il bonus viene erogato con la tredicesima mensilità in busta paga, è opportuno inviare le domande per tempo in modo tale da consentire al datore di lavoro di verificare se al dipendente spetti realmente il contributo e procedere all'erogazione.

Ad ogni modo, i lavoratori del settore pubblico che rispettano i requisiti per ottenere il bonus, dovranno richiedere il contributo tramite il portale NoiPa.

In particolare, una volta effettuato l'accesso all'area personale tramite Spid o altra identità digitale, occorrerà cliccare sulla funzionalità "Self Service" presente nel menù "Servizi", nella categoria "Stipendiali". Chi non vi abbia già provveduto dovrà inserire i codici fiscali e le informazioni relative ai figli a carico e procedere con il tasto "Verifica".

Il bonus verrà calcolato sulla base dei giorni di lavoro per i quali sono previste le detrazioni da lavoro dipendente e quindi risultano inclusi anche i festivi, i riposi e gli altri giorni non lavorativi.

A chi spetta il Bonus Natale 2024, i requisiti per ottenere i 100 euro

Dopo l'allargamento della platea dei beneficiari, ora il Bonus natale fino a 100 euro riguarda tutti i dipendenti con almeno un figlio a carico – anche se nato fuori dal matrimonio, adottivo o affiliato – e un reddito non superiore ai 28mila euro. Inoltre, è richiesta anche la capienza fiscale, ovvero l'Irpef lorda da pagare deve risultare superiore alla detrazione da lavoro dipendente.

Con l'eliminazione del requisito del "coniuge a carico" saranno circa 4,5 milioni i contribuenti, tra dipendenti pubblici e privati, che potranno godere del bonus.