Bonus musica 2025 in scadenza, chi può richiedere le detrazioni nel 730: i requisiti e come ottenerle Nel 2025 è possibile richiedere due diverse detrazioni, che consentono ai cittadini di accedere a sconti in ambito musicale: una, del 19%, riguarda le spese (fino a mille euro) per la formazione musicale dei propri figli; l'altra, destinata alle imprese e in scadenza il 28 febbraio, è pari al 30%.

A cura di Giulia Casula

Quest'anno sarà possibile richiedere due diverse detrazioni, già soprannominati bonus musica, che consentono a imprese e famiglie di accedere a sconti in ambito musicale. La prima, del 19%, riguarda le spese – fino a un massimo di mille euro – per la formazione musicale dei propri figli, mentre la seconda, che scade il 28 febbraio, è pari al 30% ed è rivolta alle imprese che operano nel settore. Vediamo di cosa si tratta.

Cos'è il bonus musica 2025 per le famiglie

Il bonus musica per le famiglie consiste in una detrazione del 19% delle spese effettuate per l'insegnamento e la preparazione musicale dei propri figli. Queste includono l'iscrizione a scuole musicali tra quelle inserite nei registri regionali, a cori o band riconosciute dalla pubblica amministrazione, ai conservatori e ad altre strutture come gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Come richiedere la detrazione al 19%

Tuttavia è previsto un limite all'importo detraibile. L'agevolazione è riconosciuta fino un massimo di 1.000 euro per ogni figlio. Ad ogni modo, per ottenerla non sarà necessario presentare domanda. Basterà inserire la richiesta al momento della dichiarazione dei redditi all'interno del modello 730, nel caso di lavoratori dipendenti o pensionati, oppure nel modello Redditi (anche noto come modello Uni.co) per gli autonomi con partita Iva.

Come funziona la detrazione al 30% per le imprese musicali

L'altra detrazione fiscale è destinata alle imprese che lavorano nel settore musicale e consiste in uno sconto pari al 30% sulle spese sostenute per la promozione, la produzione e la digitalizzazione di fonogrammi (ad esempio le canzoni) e videogrammi musicali (i videoclip). Ma può essere richiesta anche dalle imprese che si occupano di organizzare eventi, concerti e spettacoli di musica dal vivo per coprire i costi sostenuti nel 2024.

Quando scade lo sconto e come richiederlo

Tuttavia, per richiedere la detrazione al 30% bisogna affrettarsi. La scadenza infatti, è fissata al 28 febbraio 2025. La domanda andrà effettuata tramite lo sportello telematico della Direzione generale cinema e audiovisivo (Dgcol) del ministero della Cultura. Chi è interessato dovrà munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata con cui procedere all'invio della richiesta.

Una volta compilati i moduli necessari, questi andranno inoltrati tramite la piattaforma Dgcol, a cui si accede tramite Spid e firmati digitalmente. Completata questa procedura, occorrerà inviare il supporto fisico del fonogramma o del videogramma oggetto dello sconto. Per farlo si potrà decidere di consegnare la busta a mano oppure di mandare una raccomandata alla Direzione generale Cinema e audiovisivo.