Tragedia in alta montagna nelle scorse ore sulle Alpi valdostane. Una valanga che si è staccata a Vetan, sotto la punta Ollietta, a circa 2500 metri di altitudine, ha travolto un gruppo di scialpinisti che si trovavano in zona, seppellendo tutti sotto un fitta coltre di neve. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori ma purtroppo per uno degli sciatori coinvolti non vi è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato intorno alle 13.30 nel territorio del comune di Saint-Pierre, nell’alta Valle d’Aosta. In zona, in località Vetan, sono subito confluiti gli esperti del soccorso alpino valdostano assistiti dal cielo da un elicottero di emergenza che però, a causa del forte vento che ha imperversato in Valle d'Aosta in queste ore, non è potuto atterrare.

I soccoritori sono riusciti a tirare fuori dalla neve due degli alpinisti travolti dalla valanga ma per un altro uomo che si trovava con loro purtroppo era troppo tardi: i sanitari hanno solo potuto constarne il decesso. Ad ostacolare le operazioni anche il maltempo che ha costretto gli uomini del soccorso alpino a raggiungere a piedi la zona della tragedia, un'area molto frequentata da free-rider e snowboarder. Sia la salma che i due sopravvissuti sono stati successivamente portati a valle. In tutta la zona delle Alpi valdostane l'allerta valanghe è molto alta, raggiungendo in alcune aree anche il livello quattro, come dimostrano purtroppo le frequenti valanghe di queste ore che hanno interessato anche le Alpi francesi dove si è registrata un'altra vittima.