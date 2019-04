Drammatico incidente nel pomeriggio a Jesolo (Venezia). Intorno alle 15.30 i vigili del fuoco sono intervenuti per una barca che si è schiantata contro il ponte ciclopedonale San Giovanni. Nell’impatto è morta una donna. A quanto ricostruito, la vittima era a bordo di un'imbarcazione che mentre percorreva il fiume Sile è rimasta incastrata sotto un ponte. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine la donna, notando che la barca non sarebbe passata sotto il manufatto per il poco spazio, avrebbe tentato di fermarla appoggiando le mani sul ponte e così sarebbe rimasta schiacciata.

L'incidente davanti ai parenti della vittima – Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’imbarcazione, e il personale sanitario del 118. Purtroppo qualsiasi tentativo di soccorso è stato inutile. Sono ora in corso i rilievi della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente della barca che navigava lungo il Sile. A quanto emerso, il tragico incidente si è consumato davanti al figlio e al marito della vittima.

L'incidente è avvenuto a bordo di una “house boat”, una barca turistica per il noleggio senza patente nautica in acque interne. Secondo una prima ricostruzione riportata da La Nuova Venezia il pilota, un turista svizzero cinquantenne, avrebbe tentato di passare sotto il ponte pedonale, non rendendosi conto che il livello dell’acqua dovuto alla portata del fiume, innalzatasi a causa del maltempo, lo impediva. La barca sarebbe quindi rimasta incastrata con la prua e parte della tuga sotto il ponte. Il pilota in difficoltà non è riuscito a evitare l’ulteriore impatto. A quel punto la donna rimasta uccisa, anche lei sarebbe di nazionalità svizzera, ha effettuato un disperato tentativo di sporgersi dall’imbarcazione per tentare di liberarla dal ponte. Ma tutto è stato inutile: la donna è stata stritolata tra il natante e il ponte sotto gli occhi inorriditi dei suoi cari.