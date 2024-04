video suggerito

Il trattore si ribalta e lo travolge mentre lavora, contadino muore schiacciato a Marlengo Incidente sul lavoro a Marlengo (Alto Adige): un contadino è morto schiacciato dal suo trattore mentre stava lavorando. Indagini dei carabinieri in corso per ricostruire la dinamica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

161 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Incidente sul lavoro a Marlengo, in Alto Adige. Un contadino è morto schiacciato dal suo trattore oggi intorno alle 14.40, nei pressi del maso Ploner. L'uomo, di cui non sono state diffuse le generalità, stava lavorando quando per cause in via di accertamento il suo mezzo si è ribaltato ed è rimasto incastrato.

Per lui non c'è più stato nulla da fare, è morto sul posto per le gravi ferite riportate. Quando sono arrivati i sanitari del 118, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sono intervenuti, i vigili del fuoco, la Croce bianca con il medico d'urgenza, l'assistenza spirituale e i carabinieri che hanno aperto indagini sull'accaduto.

Stando alle prime informazioni, l'agricoltore impegnato in un lavoro di concimazione avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo, precipitando da un muro alto più di tre metri.

Sempre oggi, ma in Friuli, a Basiliano (Udine) un uomo di 65 anni si è amputato alcune falangi di una mano utilizzando una falciatrice mentre stava usando la macchina agricola in un campo. Sul posto è stato inviato dalla Sores un Mezzo di soccorso avanzato che ha preso in carico l'uomo e lo ha portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono state classificate come di colore giallo.