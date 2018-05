Un altro incidente ferroviario in Piemonte, dopo la tragedia avvenuta questa notte a Caluso. Questa volta il sinistro ha riguardato la linea internazionale del Sempione, nel nord della regione. Il treno Eurocity 34 partito da Milano Centrale e diretto a Ginevra, si è scontrato con un mezzo di cantiere di una ditta esterna, che stava effettuando dei lavori per conto di Rfi, nel tratto tra Preglia e Varzo, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Non sono stati segnalati feriti, ma linea è stata interrotta. L'Eurocity dovrà essere trainato alla stazione più vicina da un ‘carro soccorso'. Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria di Domodossola e i vigili del fuoco; presente anche il prefetto del Vco Iginio Olita.

Secondo le ricostruzioni, il treno ha urtato un mezzo impegnato nella manutenzione delle pareti delle gallerie, subito dopo un breve tunnel vicino alla stazione Preglia di Crevoladossola. Nell'attesa che la linea venga ripristinata, i treni diretti in Svizzera sono stati dirottati sulla linea per Chiasso. Oltre all'Eurocity 34 sulla linea del Sempione è fermo un

regionale. I passeggeri questo treno vengono trasferiti su un autobus per completare il viaggio. Dalla prima ricognizione la linea ferroviaria sembra comunque non aver subito danni strutturali e, dopo le dovute verifiche potrà essere riaperta la circolazione dei treni che potrebbe avvenire già nella serata di oggi.