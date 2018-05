IVREA (TORINO) – Grave incidente questa sera sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. Il treno regionale 10027 ha travolto un camion, fermo sui binari all'altezza del passaggio a livello della frazione di Arè. L'impatto, violentissimo, ha causato il deragliamento di alcuni vagoni. Secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno un morto e diversi feriti. Attivata la maxi-emergenza, sul posto stanno intervenendo tutte le forze dell'ordine.

Nei vagoni deragliati alcuni passeggeri sono rimasti incastrati tra le lamiere. I soccorritori sono al lavoro per liberarli. Sono tre le carrozze del treno regionale 10026 deragliate sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea nei pressi di Caluso. L'incidente al passaggio a livello della frazione di Are', dove il convoglio ha travolto un tir fermo sui binari per cause che sono in corso di accertamento.

Notizia in aggiornamento.