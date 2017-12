Boom di prenotazioni, tavoli tutti occupati fino ad aprile, ribalta mediatica e solo qualche piccola modifica al menù. Sembra essere finita bene oltre ogni più rosea previsione la vicenda che aveva visto coinvolto il noto chef Antonino Cannavacciuolo solo qualche giorno fa. Come vi avevamo raccontato, i NAS avevano fatto irruzione nel Bistrot Cannavacciuolo, il ristorante torinese aperto dallo chef di Villa Crespi solo la scorsa estate, contestando la mancata segnalazione sull’utilizzo di cibi congelati e la mancanza di un corretto sistema di tracciabilità di alcune materie prime utilizzate in cucina. Una vera e propria mazzata per uno dei giudici di Masterchet Italia, che si era detto molto amareggiato e aveva respinto al mittente le accuse mosse dai carabinieri torinesi, parlando di piccole mancanze ed errori dello staff semplicemente per mancanza di tempo.

L'ispezione aveva determinato una multa di 1500 euro e una denuncia per il direttore della ristorazione bistrot Giuseppe Savoia e per la moglie di Cannavacciuolo, Cinzia Primatesta, responsabile della società che gestisce la catena di ristoranti che fa riferimento al marito.

Eppure, come racconta Emilio Vettori su Repubblica, il polverone non sembra aver danneggiato il cuoco napoletano. Anzi. In questi giorni Cannavacciuolo avrebbe ricevuto decine di attestati di solidarietà, mentre le prenotazioni schizzavano alle stelle e il locale faceva registrare il tutto esaurito. Come detto, dunque, almeno fino ad aprile non sarà nemmeno pensabile immaginare di sedersi ai tavoli del Bistrot.

L'unica "conseguenza" del blitz dei NAS sarebbe riscontrabile in una piccola modifica al menù, come si legge su Repubblica: "Nell’attesa di conoscere gli sviluppi del ricorso contro la denuncia dei Nas, Cannavacciuolo ha comunque deciso che tutti i piatti del menu avranno l’asterisco, così non accadrà più quanto avvenuto con i carabinieri: che sui menu destinati ai clienti, accanto ai piatti proposti, mancasse l’indicazione degli alimenti congelati".