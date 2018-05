5650 è il PIN che digita ogni volta per pagare col suo bancomat. Un numero che Olesya Shemyakova, 37enne russa, non dimenticherà mai. La donna l’ha infatti battuto per sbaglio quando le è stato chiesto di lasciare una mancia mentre si trovava in un negozio di kebab New Point a Dietikon, una città nel cantone svizzero di Zurigo. E così un pezzo di torta le è costato quasi 6mila euro. Secondo quanto ricostruisce il Daily Mail, la Shemyakova, che vive nella città francese di Mulhouse, ha consumato una colazione per suo figlio, una collega e se stessa quando ha visitato la città nella Svizzera tedesca. Alla 37enne, che non parla il tedesco, è stato presentato un conto di 23.70 franchi (£ 17) e ha chiesto se poteva pagare con la carta. Ma nel momento in cui le è stato chiesto di aggiungere una piccola mancia e andata in confusione e ha inserito il numero del suo PIN.

“Ho inserito il mio codice PIN ma non ha funzionato. Poi l'ho inserito una seconda volta e così ha funzionato. Pensavo di aver pagato 23.70 CHF, come c’era scritto sulla mia ricevuta”, ha spiegato. Tuttavia, due settimane dopo alla donna per poco non è venuto un colpo quando si è trovata con 7. 709 CHF (£ 5,666) dedotti dal suo conto. Ha poi capito che non solo aveva pagato il conto del cibo e delle bevande, ma aveva involontariamente dato una mancia di ben £ 5.650 (6.429 euro). Olesya ha immediatamente capito l’errore commesso. Da allora però non ha ancora riavuto i suoi soldi. Il proprietario del negozio di kebab, Cengiz Gokduman, ha riferito che la donna, che peraltro è disoccupata, sarà presto rimborsata. "Posso giurare che la cliente recupererà i suoi soldi", specificando che "in realtà determinati pagamento non dovrebbero essere possibili dopo un certo importo".