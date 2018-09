Continua a far discutere l'ipotetica chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi proposta da Lega e Movimento 5 Stelle. Al vaglio del parlamento attualmente ci sono 4 proposte di legge diverse, di ogni schieramento, che mirano a introdurre una nuova regolamentazione per le aperture festive e domenicali dei negozi, andando a scardinare la normativa sulle liberalizzazioni varata dal governo Monti.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dal sottosegretario Davide Crippa del Movimento 5 Stelle, il vicepremier Luigi Di Maio ha sottolineato che non intende introdurre un assoluto divieto alle aperture straordinarie degli esercizi commerciali, quanto più porre una sorta di meccanismo di rotazione che permetta l'apertura del 25% dei negozi nelle giornate festive e di domenica. "Il governo non intende impedire l'apertura dei negozi le domeniche o nei giorni festivi, ma prevede di introdurre un meccanismo di turnazione che faccia sì che resti aperto solo un quarto degli esercizi. Non dico che sabato e domenica non si fa più la spesa, ci sarà un meccanismo di turnazione: resta aperto solo il 25%, il resto chiude", ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ospite a L'Aria che Tira su La7 .

"La turnazione sarà decisa per legge con un accordo tra sindaco e commercianti come avveniva prima. Si tratta di un provvedimento di cui abbiamo discusso in Parlamento e in passato ed è una proposta anche del Pd, anche se Renzi dice che è una proposta illiberale. Questa proposta ci viene chiesta dai commercianti, dai padri e madri di famiglia che essendo proprietari di in un negozio dicono: ‘se mi mettete in concorrenza con un centro commerciale dal lunedì al venerdì i miei figli non li vedo più", ha concluso Di Maio.

Sulla polemica è intervenuto anche il ministro dell'Agricoltura e del Turismo in quota Lega, Gian Marco Centinaio, il quale ha chiesto che l'eventuale regolamentazione delle aperture festive non venga applicata alle località turistiche: "La proposta che abbiamo è di non bloccare le aperture domenicali nelle città turistiche. Immediatamente ho chiesto spiegazioni in merito a questa proposta e non posso pensare che in una realtà turistica si blocchi tutto la domenica. Allora facciamo un ragionamento che ci sia un giorno a settimana di chiusura, che non sia necessariamente la domenica, perché altrimenti blocchiamo il turismo nel nostro Paese".