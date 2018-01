Il candidato premier Luigi Di Maio propone una riduzione della pressione fiscale volta ad assicurare un guadagno medio annuo di 1.800 euro a persona. Ad annunciare la misura è lo stesso capo politico del Movimento 5 Stelle in un'intervista concessa all'Huffington Post. "Renzi non ha ridotto l'Irpef. Ha erogato un bonus selettivo ai lavoratori dipendenti, escludendo i più deboli e ritirandolo dopo un anno a 1 milione di persone. La riduzione vera e propria dell'Irpef l'ha promessa e poi non l'ha realizzata. Noi abbiamo un pacchetto completo per diminuire la pressione fiscale: la riduzione delle aliquote Irpef a tutte le fasce di reddito, con un guadagno medio annuo di 1.800 euro a persona, dunque circa 150 euro al mese, e con particolare forza per la classe media, l'estensione fino a 10.000 euro della no tax area, il dimezzamento dell'Irap in una legislatura, una drastica semplificazione fiscale che passa per l'abolizione degli studi di settore, dello spesometro e di Equitalia e per l'accorpamento della 16 mila banche dati della pubblica amministrazione oggi presenti. Vogliamo ridurle a 10, facendole dialogare tra loro e consentendo ai contribuenti di adempiere alle loro scadenze in breve tempo tramite una pratica fatturazione elettronica".

Proseguendo, Di Maio annuncia una stretta per quanto concerne il fenomeno dell'evasione fiscale: "Con Agenzia delle entrate-Riscossione il Pd ha fatto un'operazione di pura ipocrisia, cambiando l'etichetta Equitalia che era odiatissima ma lasciando intatti tutti i meccanismi di fondo: non solo gli aggi, ma anche gli obiettivi quantitativi. Per noi la riscossione coatta deve tornare nelle mani della pubblica amministrazione, dunque di Agenzia delle Entrate. Stop agli aggi e al profitto sulle tasse dei cittadini. Abbiamo una proposta organica che modifica le regole della riscossione bilanciando le prerogative di Stato e cittadino. Inoltre, vogliamo riportare legalità nelle stesse agenzie fiscali che oggi sono colpite da un diffuso malcostume, dai favoritismi per i soliti noti, da clientele e blocchi di potere. L'evasione, invece, si colpisce inasprendo alcune fattispecie di reato penale che sono state alleggerite in questi anni e incrociando le banche dati della pa, le quali vanno accorpate e ridotte da 16 mila a 10. I 5,7 miliardi per riuscirci sono già stati stanziati ma ad oggi vengono spesi malissimo".

Per quanto riguarda le alleanza post-voto, Di Maio ha ribadito la possibilità di instaurare convergenze programmatiche con altre forze politiche che condividono il programma del Movimento 5 Stelle: "Il nostro programma sono i 20 punti che abbiamo presentato a Pescara e quelli non sono in discussione. Servono per migliorare la qualità della vita degli italiani. Sulla base di questo, se anche altre forze politiche dovessero avere idee per migliorare la vita dei cittadini, idee compatibili con i nostri valori e il nostro programma e soprattutto con le esigenze reali dei cittadini, non potremmo che esserne contenti. Ma al momento prendiamo atto che siamo gli unici con un programma: il centrodestra ha programmi totalmente sballati, il centro sinistra non ne ha affatto. Noi ci siamo assunti la responsabilità di non lasciare il Paese nel caos, penso che chi ha a cuore la stabilità italiana debba preoccuparsi piuttosto della coalizione di centrodestra, dove Berlusconi dice una cosa e Salvini l'esatto contrario. Con loro l'instabilità è assicurata".