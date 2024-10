video suggerito

Zucchero Fornaciari torna con un nuovo tour negli stadi, quattro date italiane nel 2025 Zucchero Sugar Fornaciari torna con un nuovo Overdose D’Amore tour con quattro date a giugno 2025. Il 19 giugno ad Ancona, il 21 a Bari, il 26 a Torino e il 28 a Padova, con una tappa jolly a Roma di cui non si conosce ancora la data. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zucchero Sugar Fornaciari (Getty Images)

Lo scorso anno Zucchero "Sugar" Fornaciari ha attraversato tre continenti con il suo Overdose D’Amore World Tour. Venti nazioni e trentotto città, con cinque stadi italiani. Ora però il cantante torna in patria con un nuovo Overdose D’Amore Tour a giugno 2025. Quattro date certe ad Ancona, Bari, Torino e Padova a giugno e una quinta tappa a Roma di cui ancora non si conosce la data ufficiale.

Le date del tour

Il tour comprenderà quattro date in quattro stadi italiani nel giugno 2025. Il 19 giugno Zucchero si esibirà allo Stadio Del Conero di Ancona, il tour proseguirà poi il 21 allo Stadio San Nicola di Bari. Il 26 giugno toccherà poi a Torino nello Stadio Olimpico Grande Torino. L’ultima data già nota è quella del 28 giugno allo Stadio Euganeo di Padova. Attesa anche una data a Roma che, come si legge nella locandina postata su Instagram da Zucchero stesso, verrà annunciata prossimamente.

19 giugno Stadio Del Conero, Ancona

Stadio Del Conero, 21 giugno Stadio San Nicola, Bari

Stadio San Nicola, 26 giugno Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

Stadio Olimpico Grande Torino, 28 giugno Stadio Euganeo, Padova

I biglietti del tour

I biglietti per le quattro date già annunciate – Ancona, Bari, Torino e Padova – verranno messi in vendita da oggi, 4 ottobre. Alle 18.00 inizierà la prevendita su Ticketone e nei punti vendita autorizzati, i costi per ora non sono noti, bisognerà aspettare l’apertura delle vendite per scoprire i prezzi dei vari settori.

Il nuovo album

La sorsa estate era uscito il nuovo singolo di Zucchero, una cover in italiano del brano dei The Killers My Own Soul’s Warning, un brano che anticipava l’uscita del nuovo album prevista per il prossimo 8 novembre. Discover II è il secondo volume del progetto cover del cantante. Sullo store di Universal Music Italia sono già disponibili i pre order dell’album. Per tutti i fan che preordineranno il disco prima del 27 ottobre ci sarà la possibilità di vincere la partecipazione all’evento di presentazione dell’album a Milano il 7 novembre. Chiunque effettuerà l’ordine entro la data stabilita, il 29 ottobre riceverà una mail con il link per la registrazione all’evento gratuito. I posti disponibili sono 500, quindi solo i primi che si registreranno riusciranno ad accedere all’evento.