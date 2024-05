video suggerito

Tredici Pietro pestato a sangue: era per il lancio del nuovo album del rapper Tredici Pietro torna con un nuovo album, era questo il motivo della foto con il volto tumefatto rilanciato anche dal padre, Gianni Morandi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Qualche giorno fa Tredici Pietro aveva postato una foto in cui pareva essere stato pestato a sangue, col volto tumefatto e il sangue anche sulla canotte con cui era vestito. Oggi abbiamo la conferma che quella foto non era altro che un'operazione di marketing per il lancio del suo nuovo progetto, ovvero l'album Big Panorama che riporta il rapper sul mercato discografico dopo l'album Lovesick con Lil Busso. Poco dopo che Tredici Pietro aveva nascosto tutti i post dalla sua pagina Instagram – com sempre più spesso avviene quando si è alla vigilia del lancio di un nuovo progetto – anche il padre Gianni Morandi aveva rilanciato il post del figlio.

Gianni Morandi, infatti, aveva condiviso la foto del figlio con la scritta: "Ma che succede a Pietro? Mica pizza e fichi… @tredicipietrotredici". Insomma, a parte qualche fan del cantautore genovese, era abbastanza evidente che l'operazione serviva al lancio di un nuovo album, come infatti è successo. Big Panorama (Epic Records/Sony Music Italy) uscirà il prossimo 17 maggio ed è stato lanciato da questa foto e da un video in cui si sentivano spezzoni della carriera del rapper mashati tra loro, e infatti c'erano spezzoni di "Tu non sei con noi, bro", "Tredici Pietro", "Biassanot" e il classico "Pizza e fichi".

Stando a quanto anticipa la cartella stampa:

‘BIG PANORAMA' segna il ritorno in grande stile di Tredici Pietro, che, dopo un periodo di pausa, presenta un banger intimo e personale, dal testo profondo e ricco di significato. Un pezzo che racconta i momenti vissuti dall’artista negli ultimi anni, in grado di spingere sull’acceleratore, ma anche di regalare momenti di grande poesia. Il linguaggio personale, le barre serrate e il testo particolarmente significativo fanno di questo singolo un punto di partenza per tutto quello che verrà a seguire nella musica dell’artista.