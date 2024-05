video suggerito

“Ma che succede a Pietro?”, il post di Gianni Morandi per il figlio Tredici Pietro insanguinato Tredici Pietro ha annunciato il suo ritorno e l’ha fatto con una foto di sé col volto tumefatto, come dopo una rissa. Anche il padre Gianni ha condiviso la foto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

Tredici Pietro, ovvero Pietro Morandi, figlio di Gianni si appresta a tornare con un nuovo progetto che ha lanciato con una foto particolare sui propri social. Il rapper, che in questi anni ha ottenuto una buona visibilità nel mondo della discografia, infatti, ha nascosto tutti i contenuti pubblicati precedentemente sui propri social, come ormai è sempre più frequente fare quando si ha qualcosa da lanciare e pubblicare. E Tredici Pietro lo ha fatto, mostrando una foto che lo ritrae sanguinante, con il volto tumefatto, come se fosse appena uscito da una rissa, dove oltre a darle le ha anche prese.

Pietro, infatti, ha il volto sanguinante, ferite soprattutto al lato destro del volto, come se fosse stato colpito da alcuni pugni, con l'occhio destro chiuso completamente e ferita anche al di sotto dell'altro occhio. Quasi come se avesse appena concluso un incontro di boxe. Il sangue è colato anche sulla canotta bianca con cui è vestito. Non ci sono molte indicazioni su quello che potrà essere, ma oltre alla foto insanguinata Pietro ha anche postato una nota audio, accompagnando tutto il post con la didascalia "ok sono di ritorno". E questo ritorno viene fsteggiato con un mix delle sue canzoni.

L'audio, infatti, è un mash up di versi tratte dalle sue canzoni passate, da quell'"Io non ti conosco, sto facendo festa" tratto da "Tu non sei con noi, bro" a "Tredici è il nome. Perché porto la bandiera dei ragazzi di San Lazzaro " in "Tredici Pietro, fino a "Ho la voce di chi mastica la notte" di Biassanot e il classico, ormai, Pizza e fichi. E proprio Pizza e fichi è la canzone a cui fa riferimento Gianni Morandi, padre del rapper, per rilanciare il ritorno del figlio. Gianni Morandi, infatti, riprende il post del figlio, accompagnandolo con la didascalia: "Ma che succede a Pietro? Mica pizza e fichi… @tredicipietrotredici". Intanto nei commenti ci sono anche Jovanotti e i BNKR44 che gli mandano cuori e incoraggiamenti.