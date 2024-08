video suggerito

Travis Scott arrestato a Parigi per violenza: ubriaco, ha aggredito un uomo dopo la semifinale di Basket Il rapper americano Travis Scott è stato arrestato a Parigi dopo essere stato coinvolto in una rissa: il cantante tornava dalla semifinale di Basket olimpica tra Usa e Serbia.

A cura di Francesco Raiola

Travis Scott durante la semifinale olimpica di basket (AP Photo/Mark J. Terrill Associated Press / LaPresse)

Il rapper americano Travis Scott è stato arrestato a Parigi a seguito di una rissa per violenze, come riportano i quotidiani francesi. Le Parisien scrive che alle cinque del mattino la polizia è intervenuta "per atti di violenza contro una guardia di sicurezza presso l'hotel George V, nell'8° arrondissement di Parigi" e stando a quanto riportato l'uomo era intervenuto tra il rapper e la sua guardia del corpo. Il rapper americano era in stato di ubriachezza e in quelle condizioni è stato posto in custodia in attesa che gli passasse la sbornia e solo questa mattina, quando le sue condizioni sono migliorate ha potuto essere ascoltato dalla polizia giudiziaria.

A dare la notizia è il sito Valeurs Currents che ha scritto che "‘La polizia è stata chiamata all'hotel George V per arrestare il rapper per violenza contro un agente di sicurezza', specifica la procura di Parigi. Proprio quest'ultimo è intervenuto per separare il rapper dalla sua guardia del corpo.

Travis Scott durante la semifinale Usa – Serbia di Basket (AP Photo/Mark J. Terrill)

Il rapper – accusato di violenza contro un'altra persona – è a Parigi per le Olimpiadi e la sera prima dell'arresto era stato visto sugli spalti a guardare la semifinale di basket tra la nazionale statunitense e la Bosnia. Durante la notte, quindi, pare che ci sia stato un alterco tra lui e la sua guardia del corpo, condizione che avrebbe portato un dipendente dell'albergo a intervenire per placare gli animi e a quel punto, però, Scott avrebbe aggredito anche l'uomo, fino all'arresto. Il rapper, però, non è nuovo ad avvenimenti del genere visto che solo lo scorso giugno era stato arrestato a Miami per "ubriachezza su un'autostrada pubblica" e "violazione di proprietà".