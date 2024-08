video suggerito

“Ti prego, non abbandonarmi”: spunta il video della sorella di Mariah Carey prima di morire In un video straziante, Alison aveva lanciato il suo appello alla sorella Mariah nella speranza di una riconciliazione. Ma la cantante non volle saperne per gli abusi indicibili subiti quando aveva solo 12 anni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mariah Carey ha vissuto un doppio lutto che metterebbe alla prova chiunque: nello stesso giorno ha perso sua madre Patricia e sua sorella Alison. Non è un mistero, però, che con entrambe avesse un rapporto conflittuale. Con la madre, morta a 87 anni, Mariah Carey era riuscita a ricucire il rapporto e a passare un'intera settimana con lei, prima che se ne andasse definitivamente mentre con la sorella il rapporto era davvero compromesso, a causa della sua tossicodipendenza. Oggi, il Daily Mail ripubblica un'intervista nella quale Alison faceva un appello: "Mariah, non lasciarmi sola". Ma Alison ha fatto delle cose terribili quando Mariah Carey aveva soltanto 12 anni.

In questo video straziante, Alison Carey aveva lanciato il suo appello nella speranza di una riconciliazione che, stando al Daily Mail, non sarebbe mai avvenuta. La sorella aveva parlato al Daily Mail da una struttura per la riabilitazione, dopo essere stata trovata a vagare per strada a piedi nudi e quasi svestita, ovviamente in stato confusionale. Nel video, Alison la pregava di sanare i loro dissidi: "Ti prego, ti amo, ho disperatametne bisogno del tuo aiuto". Più volte, Alison è stata sull'orlo del baratro. Il Daily Mail, nel 2016, scriveva così di lei: "È una tossicodipendente, è sieropositiva, è una donna distrutta. Ha un disperato bisogno finanziario, lotta per riprendersi da un devastante attacco che l'ha lasciata con danni cerebrale ed è gravemente malata". Nel video, la donna diceva: "Mariah non mi abbandonare, ho disperatamente bisogno del tuo aiuto, non mi abbandonare in questo modo".

Ma la storia del rapporto tra Alison e Mariah è anche quello di abusi indicibili che la cantante aveva subito quando aveva solamente 12 anni e che sono il motivo di questo allontanamento. Da piccola, Alison l'aveva drogata col valium, bruciata con ustioni di terzo grado, le aveva offerto della cocaina e, non in ultimo, tentato di venderla a un protettore per farla prostituire.