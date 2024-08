video suggerito

Doppio lutto per Mariah Carey, morte nello stesso giorno la madre e la sorella: “Ho il cuore spezzato” Mariah Carey nello stesso giorno ha dovuto dire addio alla madre e alla sorella, morte “in un tragico corso degli eventi”, ha spiegato a People.com, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gaia Martino

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cuore di Mariah Carey è "spezzato", come lei stessa ha dichiarato in una breve intervista a People.com nella quale ha annunciato la morte della madre e della sorella, avvenuta nello stesso giorno. Nel weekend, la cantante statunitense ha dovuto dire addio alle due persone della sua famiglia: "Ho perso la mamma e, in un tragico corso degli eventi, lo stesso giorno è morta anche mia sorella", le parole al magazine.

Le parole di Mariah Carey dopo la morte della madre e della sorella

Mariah Carey a People.com ha confessato di avere il "cuore spezzato" per la perdita della madre, Patricia, 87 anni, e della sorella, Alison, 63 anni, morte nello stesso giorno per cause non rese pubbliche. "Mi sento fortunata per aver potuto trascorrere l'ultima settimana con mia madre prima che morisse. Apprezzo l'amore e il sostegno di tutti e il rispetto per la mia privacy in questo momento così buio" ha dichiarato al magazine.

Il rapporto di alti e bassi con entrambe

Mariah Carey ha spesso avuto un rapporto particolare con entrambe le donne. Nonostante gli alti e bassi, però, è sempre riuscita a restare in contatto con la madre, cantante lirica con la quale si sì esibì nel 2010 per lo speciale Mariah Carey: Merry Christmas to You e alla quale ha dedicato alcune parole nel suo libro autobiografico. "Il nostro rapporto è una corda fatta di orgoglio, dolore, vergogna, gratitudine, gelosia, ammirazione e delusione. Un amore complicato lega il mio cuore a quello di mia madre", disse.

Mariah Carey con la madre Patricia (foto Instagram)

Scrive l'ANSA che con la sorella Alison, un'ex tossicodipendente sieropositiva e spesso senzatetto, non aveva avuto rapporti negli ultimi 30 anni. La cantante era ancora traumatizzata perché la sorella l'aveva "drogata col valium, offerto una dose di cocaina, bruciata con ustioni di terzo grado e tentato di venderla a un magnaccia" quando lei aveva appena 12 anni.