Testo, traduzione e video di Doctor (Work it out): Miley Cyrus e le accuse per il plagio ai Maneskin Miley Cyrus e Pharrell, a distanza di 12 anni, hanno pubblicato ufficialmente la loro canzone Doctor (Work it out), che potrebbe ricordare I Wanna Be Your Slave dei Maneskin. Qui il testo, video e la traduzione di Doctor (Work it out). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Miley Cyrus, foto di Getty Images

Dopo essersi presa con Flowers il titolo di singolo più venduto del 2023 e il successo ai Grammy Awards con due premi, Miley Cyrus ha pubblicato nelle scorse ore il nuovo singolo Doctor (Work it out): si tratta della quinta collaborazione con Pharrell, a 10 anni dal primo episodio di Come Get It Bae, contenuto nel terzo album solista del produttore e adesso direttore creativo della linea uomo della maison francese Louis Vuitton. Si tratta anche del primo singolo di Miley Cyrus nel 2024, anche se il brano aveva già avuto alcune versioni in precedenza. Infatti, per la prima volta è apparso con il titolo Doctor il 26 dicembre 2017 come leak, per poi essere successivamente utilizzato dallo stesso Pharrell come come colonna sonora per la sfilata autunno-inverno durante la settimana della moda di Parigi dello scorso gennaio. Ma come hanno confessato entrambi i musicisti nel podcast Apple di Zane Lowe, il brano risale al 2012. Alcuni utenti italiani su X hanno sottolineato come nell'attacco del brano, ci sia un chiaro riferimento musicale al riff di I wanna be your slave dei Maneskin. Qui il testo, la traduzione e il significato di Doctor (Work it out).

Il testo di Doctor (Work it out)

I could be your doctor

And I could be your nurse

I think I see the problem

It's only gon' get worse

A midnight medication

Just show me where it hurts

I need to rock you, baby

Before your body bursts

Let me work it out (Oh)

Let me work it out, oh yeah

Let lil' mama work you out (Huh, ah)

You wanna work it out? (Wanna work it out? Oh yeah, ow)

You're my lover (You're my lover)

I show you sympathy

Take your sugar (Take your sugar)

And pour it into me

Let's let bygones be bygones and throw it all away

You're my lover

I wanna hear you say

(I feel like working it out) yeah

If that's something you wanna do (Uh, uh)

(Yeah, I feel like working it out)

Baby, if you want me to

I could be your doctor

And I could be your nurse

I think I see the problem

It's only gon' get worse (Uh, uh)

A midnight medication

Just show me where it hurts (Uh)

I need to rock you, baby

Before your body bursts

Let me work it out (Let me, let me, ah, let me, let me, let me)

Let me work it out, oh yeah (Let me, let me, ah, let me, let me, let me)

Let lil' mama work you out (Let me, let me, ha, let me, let me, let me)

You wanna work it out? Oh yeah (Wanna work it out, yeah, babe)

Are you on the fence?

Stop playing on the side

Are you on the fence?

Don't waste my damn time (Don't waste my damn time)

Are you on the fence?

I'll slip but I won't slide

Don't gotta be forever

Just together for the night

(I feel like working it out)

If that's something you wanna do

(Yeah, I feel like working it out)

Baby, if you want me to

I could be your doctor (I could be your doctor)

And I could be your nurse

I think I see the problem

It's only gon' get worse (Uh, uh)

A midnight medication

Just show me where it hurts (Uh)

I need to rock you, baby

Before your body bursts

Let me work it out (Let me, let me, ah, let me, let me, let me)

Let me work it out, oh yeah (Let me work it out, yeah; Let me, let me, ah, let me, let me, let me)

Let lil' mama work you out (Let me, let me, ha, let me, let me, let me)

You wanna work it out? Oh yeah (Wanna work it out, yeah, babe)

Let me, let me, ah, let me, let me, let me

Let me, let me, ah, let me, let me, let me

Let me, let me, ah, let me, let me, let me

You wanna work it out? (Wanna work it out, yeah)

La traduzione di Doctor (Work it out)

Potrei essere il tuo medico

E potrei essere la tua infermiera

Penso di vedere il problema

Non potrà che peggiorare

Un farmaco di mezzanotte

Mostrami solo dove fa male

Ho bisogno di cullarti, tesoro

Prima che il tuo corpo scoppi

Lasciami risolvere la cosa (Oh)

Lasciami risolvere la cosa, oh sì

Lascia che la mamma ti risolva il problema (Huh, ah)

Vuoi risolverlo? (Vuoi risolverlo? Oh sì, ow)

Sei il mio amante (Sei il mio amante)

Ti mostro simpatia

Prendi il tuo zucchero (Prendi il tuo zucchero)

E versalo dentro di me

Lasciamo che il passato sia passato e buttiamo via tutto

Sei il mio amante

Voglio sentirti dire

(Ho voglia di risolverlo) sì

Se è qualcosa che vuoi fare (Uh, uh)

(Sì, ho voglia di risolverlo)

Tesoro, se vuoi che lo faccia

Potrei essere il tuo medico

E potrei essere la tua infermiera

Penso di vedere il problema

Non potrà che peggiorare (Uh, uh)

Un farmaco di mezzanotte

Mostrami solo dove fa male (Uh)

Ho bisogno di cullarti, tesoro

Prima che il tuo corpo scoppi

Lasciami risolvere la cosa (Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami)

Lasciami risolvere la cosa, oh sì (Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami)

Lascia che la mamma ti risolva (Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami)

Vuoi risolverlo? Oh sì (voglio risolverlo, sì, tesoro)

Sei indeciso?

Smettila di giocare di lato

Sei indeciso?

Non sprecare il mio dannato tempo (Non sprecare il mio dannato tempo)

Sei indeciso?

Scivolerò ma non scivolerò

Non deve essere per sempre

Solo insieme per la notte

(Ho voglia di risolverlo)

Se è qualcosa che vuoi fare

(Sì, ho voglia di risolverlo)

Tesoro, se vuoi che lo faccia

Potrei essere il tuo dottore (potrei essere il tuo dottore)

E potrei essere la tua infermiera

Penso di vedere il problema

Non potrà che peggiorare (Uh, uh)

Un farmaco di mezzanotte

Mostrami solo dove fa male (Uh)

Ho bisogno di cullarti, tesoro

Prima che il tuo corpo scoppi

Lasciami risolvere la cosa (Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami)

Lasciami risolvere, oh sì (Lasciami risolvere, sì; Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami)

Lascia che la mamma ti risolva (Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami)

Vuoi risolverlo? Oh sì (voglio risolverlo, sì, tesoro)

Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami

Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami

Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami

Vuoi risolverlo? (Voglio risolverlo, sì)

Il significato di Doctor (Work it out)

Doctor (Work It Out è un brano prodotto dal musicista e designer Pharrell Williams, in collaborazione con Miley Cyrus. Il brano, leakato in una versione diversa per la prima volta nel 2017, è stato utilizzato nelle scorse settimane durante la sfilata autunno-inverno di Louis Vuitton per la settimana della moda di Parigi. Una canzone che sembra appartenere a un'altra era musicale della cantante, soprattutto dopo l'uscita di Endless Summer Vacation: infatti nel brano Cyrus riporta il gioco di ruolo della dottoressa e del paziente con il proprio partner, esortandolo a lasciarsi andare alle pulsioni che lo reprimono. Miley Cyrus promettere di essere la cura, il farmaco da assumere "a mezzanotte", chiedendo al partner di lasciarsi curare. C'è chi ha sottolineato come il riff iniziale di Doctor (Work it out) assomigli all'intro di I Wanna Be Your Slave dei Maneskin, mentre c'è a chi, come Mattia Marzi su Rockol, ricorda una versione interpolata di Blurred Lines di Robin Thicke, prodotta dallo stesso Pharrell nel 2013. Come ha rivelato Miley Cyrus nel podcast Apple di Zane Lowe, il brano è stato prodotto nel 2012: "Crediamo così tanto al tempismo e durante i Grammy, Pharrell e io stavamo parlando di far uscire la canzone. C'erano tanti allineamenti e così tanti momenti speciali in quella notte: mi hanno fatto capire che quello era il momento giusto".

Il video di Doctor (Work it out)

Il video musicale di Doctor (Work It Out) è stato diretto da Jacob Bixenman e vede Miley Cyrus unica protagonista nel montaggio. La cantante, con una scenografia bianca che fotografa meglio la sua immagine in un abito nero-argento, si produce in una coreografia che manterrà per buona parte di Doctor (Work it out). Cambierà solo due volte abiti nel video musicale, indossando prima una pelliccia blu e poi un abito di lustrini argentati. Dal giorno alla notte, con la scenografia che diventa prima scura sul suo sfondo, esaltando l'immagine di Miley Cyrus, prima di sfumare anche in un rosa, un'allegoria anche della natura sensuale del brano.