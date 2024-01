Testo, significato e video di Milano Shotta Freestyle, l’ultima canzone di Shiva prima dell’arresto Shiva, nome d’arte di Andrea Arrigoni, dopo l’arresto del 25 novembre scorso, ha pubblicato nelle scorse ore dal carcere Milano Shotta Freestyle, con chiari riferimenti alle vicende degli scorsi mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Shiva, foto video ufficiale Milano Shotta Freestyle su YouTube

Sono passati quasi tre mesi dall'arresto di Shiva, aka Andrea Arrigoni, e nelle scorse ore, sorprendendo totalmente i fan, è stata pubblicata una nuova canzone dal titolo Milano Shotta Freestyle, accompagnata da un video ufficiale, che nelle prime 12 ore ha raccolto oltre 360mila visualizzazioni su YouTube. Nel brano, ci sono chiari riferimenti all'aggressione subita dal cantante e alla relativa risposta armata nei confronti dei due lottatori di MMA, Alessandro Rossi e Walter Pugliesi. Nei primi secondi del video ufficiale appare un messaggio: "Questo video è stato realizzato 24 ore prima dell'arresto di Shiva". Andiamo a scoprire il testo e il significato di Milano Shotta Freestyle.

Il testo della nuova canzone di Shiva

Yo, Finesse, falli tutti fuori

Bu-bu-bu, bu-bu-bu

Let's go, let's go, let's go, let's go

Uoh, ehi (Uoh), ehi (Uoh), ehi (Uoh)

Parlo diretto dall'inferno, ne usciamo con le giacche per l'inverno (Milano)

Se metti i miei, si congela lo stereo, parte la war con un cenno (Questa è Milano)

Ho più catene di un servo, più AK e Draco fulete di un serbo (Santana)

Viviamo la guerra davvero, ho comprato una "shh" prima di un coltello (Bu-bu)

Sempre in prima linea, tu aspettami, sai che il mio flow fa più morti del fentanyl (Esatto)

Ogni intеrruttore due pettini, la tua mortе costa cento centesimi (Esatto)

Fratelli bloccati nei blocchi a testa in giù come dentro i tarocchi (Bu-bu)

Si sa, ciò che dico è per pochi, puoi vedere il diavolo nei miei occhi (Andiamo)

Fumiamo i Back' solo double, al top della scena, in alto come un attico (Su)

Sputiamo il fumo di un drago, lo stick come il cup perché è sempre carico (Pew, pew, pew)

Pensan che facciamo lackin', dovevi veder come sono scappati (Ahahah)

Santana risponde agli attacchi, avete preso più shot degli ubriachi (Milano) (Uh-uh)

Oaky, okay, son ghiacciato come l'hockey, hockey (Uh-uh)

La mia faccia sulle banconote, tira polvere e non è OKi

Quattro chain formano un milione (Milli, milli), il mio collo pesa più di un drone

Sulle barre ho il verificato, alle spalle sempre un tiratore (Bu-bu-bu-bu), yeah, yeah

Giuro, ne ho ancora da darvi, viviamo il caos protetti dagli angeli (Westside)

Antiproiettili Armani, su in cielo come i rapaci, qui con me cani randagi

Scintille sotto la macchina, switcha il bottone per fare la raffica (Crrah, crrah)

Ad ovest mi sembra l'Afghanistan, io e te ci becchiamo nell'aldilà (Giuro su Dio)

Nella giungla come Simba, mascherati come un Inca, yeah (Pow), yeah (Pow)

Giubbotti lunghi così niente è in vista, colpiamo chiunque ci indica (Pow, pow)

Sanno che non facciamo finta, di topo ho solo la Mercedes grigia (Milano)

Mischio pozioni e non sono uno wizard, fotti e parli da una Ouija (Tu-tu, pussy) (Questa è Milano)

Seh, seh, presto lo capirete che tengo sempre il bastone come se fossi un non vedente (Ahah)

E che Milano è violenta, ma la guerra è contro il sistema

Ci voglion vedere a terra, per poi colpirci alla schiena

(Ce ne ho ancora, ce ne ho ancora, ce ne ho ancora) Ehi

La DIGOS controlla in giardino, ogni volta che viene perdiamo due sticky (Giuro su Dio)

Mi muovo nel buio tra pusher e vampiri, sul collo c'è il segno dei loro incisivi (Esatto)

Sì, sono molto arrabbiato, mi sfogo, dropperò quattro album nell'anno (Esatto)

Non fotte se è giusto o sbagliato mentre il mio avvocato mi dice che è esausto (Milano)

Corsico è la casa dei demoni, non beeffo mai contro rapper più deboli (Santana)

Non leggermi nei pensieri, ho l'armadio pieno di Fendi e di scheletri (Pew, pew, pew)

Sappiamo chi è stato il mandante, è chiuso in casa con sette mandate (Uoh, uoh)

Dio c'ha mandato insetti da schiacciare, capisci perché sto nel bene e nel male (Andiamo, andiamo)

Uoh, Santana Gang

Eagle Business, Westside

(Ah-ah)

Il significato della nuova canzone di Shiva

A discapito di equivoci, la prima canzone di Shiva dopo l'arresto dello scorso 23 ottobre e la detenzione al carcere di San Vittore, Milano Shotta Freestyle, ha chiari riferimenti alle vicende accadute negli scorsi mesi. E non ci riferiamo solo alla presenza di Shotta nel titolo ufficiale, che può essere tradotto negli "spari" di una pistola. C'è tutto l'immaginario, dalla detenzione d'armi in "Ho più catene di un servo, più AK e Draco fulete di un serbo" alla fotografia più nitida quando canta: "Pensan che facciamo lackin' (che si può tradurre in "pensano che siamo pigri), dovevi veder come sono scappati, Santana risponde agli attacchi, avete preso più shot degli ubriachi". Alla detenzione di armi, si aggiunge anche il riferimento ai controlli della Digos con "La DIGOS controlla in giardino, ogni volta che viene perdiamo due sticky (due pistole)". Proprio nei secondi finali dell'unica strofa di questo freestyle, Shiva si riferisce anche a coloro che hanno ordinato la spedizione punitiva, che sarebbe stata compiuta poi dai due lottatori di MMA, Alessandro Rossi e Walter Pugliesi: "Sappiamo chi è stato il mandante, è chiuso in casa con sette mandate (Uoh, uoh)".

L'annuncio di un nuovo album nel video realizzato 24 ore prima dell'arresto

Alla fine del video, appaiono le immagini di una chiamata con il carcere di San Vittore, in cui si sente distintamente la voce di Shiva all'altro capo del telefono che annuncia: "Free Shiva, Free Santana Gang, Free The Real, non ci ferman neanche da dentro. Milano Angels out soon". Quello che sembra un saluto, invece potrebbe essere l'annuncio di un nuovo progetto discografico per il cantante di Corsico, Milano Ovest. Infatti, il suo penultimo progetto, pubblicato il 25 novembre 2022, prende proprio il nome di Milano Demons. A questo punto, sarebbe comprensibile che il lato B di questo progetto, il suo secondo episodio, potrebbe proprio essere Milano Angels, come annunciato in chiamata da Shiva. Nel frattempo, l'autore, ancora in carcere, è diventato padre lo scorso 25 novembre, con la nascita di Draco: in quell'occasione il rapper aveva deciso di scrivere una lettera, poi pubblicata sul suo profilo Instagram.