Testo, significato e video di Mal di te, Coez ritorna con i piedi per terra dopo Volare Dopo Volare e il joint album con Frah Quintale Lovebars, Coez è ritornato con un nuovo singolo dal titolo Mal di te. Nel video ufficiale anche un cameo di Franco126. Qui il testo, il significato e il video della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Coez, via Comunicato Stampa

A quasi tre anni dall'ultimo singolo da solista, Coez è ritornato con un nuovo episodio dal titolo Mal di te. Il brano, prodotto da Esseho e Valerio Smordoni, è un ritorno al passato cantautoriale dell'autore romano, anticipato dallo stesso Coez con un post su Instagram: "Questi ultimi anni sono stati un bel Volare, fra alti e bassi non ho mai perso la rotta. Si ritorna a terra con una nuova canzone, di quelle con le lacrime dentro". La canzone è accompagnata anche dal video ufficiale, prodotto da Borotalco TV, con la regia di Marco Proserpio, in cui compare anche Franco 126. Di ritorno da un lungo viaggio, in aeroporto, Coez si avvia verso l'uscita, dove compare una scritta che annuncia l'arrivo di un nuovo progetto nella primavera 2025. Qui il testo, il significato e il video di Mal di te.

Il testo di Mal di te

Non te ne saresti mai andata senza fare rumore

Oggi ti vesti di un nuovo colore

È un sabato morto se lo vedo passare dentro a un solo locale

Siamo gli stessi che si vive una volta, e fa male

E quando la notte viene giù, però orizzontale

Abbiamo sempre qualcosa da farci perdonare

Se avessi imparato da uno sbaglio ogni volta sarei davvero ricco

Continuo a cercare tutte le risposte scritte sul soffitto

E mi rigiro la notte, che mal di te

Come fare a botte contro di me

Con le parole quanti danni fai

Esco per comprare qualcosa da mangiare

Il mio umore fa a schiaffi con le luci di Natale

Io che faccio le radiografie ai sentimenti per non sbagliare

Tu invece hai il coraggio di chi si butta di testa in mare

E quando la notte viene giù, però orizzontale

Abbiamo sempre qualcosa da farci perdonare

Se avessi imparato da uno sbaglio ogni volta sarei davvero ricco

Continuo a cercare tutte le risposte scritte sul soffitto

E mi rigiro la notte, che mal di te

Come fare a botte contro di me

Con le parole quanti danni fai

(Ah, ah, ah, ah)

(Con le parole quanti danni fai)

(Ah, ah, ah, ah)

(Con le parole quanti danni fai)

(Ah, ah, ah, ah)

(Con le parole quanti danni fai)

(Ah, ah, ah, ah)

(Con le parole quanti danni fai)

È da una vita che mi vedi andare, tornare indietro

Con un pugno di sabbia per riempire il tempo

Il significato di Mal di te

È stato pubblicato nelle scorse ore il nuovo singolo di Coez. Il cantante romano, dopo il joint album Lovebars in compagnia di Frah Quintale, ritorna con un nuovo brano che si allontana musicalmente dal precedente progetto, Volare del 2022. Ad annunciarlo è lo stesso Coez in un post su Instagram, che nella didascalia recita: "Questi ultimi anni sono stati un bel Volare, fra alti e bassi non ho mai perso la rotta. Si ritorna a terra con una nuova canzone, di quelle con le lacrime dentro". Infatti, la canzone prodotta da Esseho e Valerio Smordoni, sembra concentrarsi sul concetto di separazione e rimorso, non solo con una partner ormai appartenuta al passato, ma anche con sé stessi. La riflessione sugli errori, sulla possibilità di sbagliare e di essere perdonati diventa solo uno strumento per raccontare lo scorrere del tempo, la risposta all'immobilismo, quando Coez canta: "È da una vita che mi vedi andare, tornare indietro con un pugno di sabbia per riempire il tempo".

Il video di Mal di te

Il video di Mal di te è stato prodotto da Borotalco Tv, con la regia di Marco Proserpio. Si assiste al ritorno da un volo di Coez, riferito anche al titolo del suo ultimo album da solista. Nel video, mentre Coez è seduto in attesa, mentre indossa le cuffie, appare anche Franco 126, protagonista di un cameo. Nei secondi finali del video appare un led, mentre Coez ritira il proprio bagaglio, in cui viene annunciato l'arrivo di un nuovo progetto, il settimo album in studio del cantante romano, nella primavera 2025.