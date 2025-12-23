Testo, significato e traduzione di Coming Home, Marco Mengoni scrive la sua canzone di Natale

Marco Mengoni

Marco Mengoni ha pubblicato la sua prima canzone natalizia, "Coming Home", tutta in inglese. Il cantante tenta la carta "All I Want for Christmas is you" di Mariah Carey e lo fa cercando di renderla accessibile a quanta più gente possibile. Da qui, evidentemente, la scelta di farsi aiutare dal cantautore americano Matt Simons. Il brano è stato pubblicato su Amazon Music ed è entrato in rotazione radiofonica. Mengoni l'ha cantata durante il tour europeo che si è concluso lo scorso 10 dicembre al Palacio Vistalegre di Madrid, in Spagna, che ha chiuso i suoi sei mesi di concerti in Italia e all'estero. Un'anteprima per il pubblico europeo che, spera, possa far breccia nei cuori degli italiani. Mengoni ha provato a scrivere una canzone natalizia che segue un po' quello che è il mood che ama.

Il testo di Coming Home di Marco Mengoni

Snowing out

Over where I used to walk with you

I see your beautiful smile

Going out

This is where I found the people who

Know your heart

All the faces, all the memories

All the places, what it meant to me

Holding on to what I used to be

Lately

This world’s been driving me crazy

With tears filling up my eyes

A scene from another life

Oh, oh, oh, coming home

Shining all over, down every road

Here all the people say:

“There’s no place I’d rather stay

Right here on Christmas Day”

Out on this quiet night

Got a dream of rebuilding that’s stopping me, stopping me

Hiding out thinking about

How do I

Show my heart

I remember when I felt alive

Far away from all the prying eyes

Right back where it all used to be mine

Lately

This world’s been driving me crazy

With tears filling up my eyes

A scene from another life

Oh, oh, oh

Coming home

Shining all over down every road

Here all people say:

“There’s no place I’d rather stay

Right here on Christmas Day”.

Traduzione di Coming Home

Nevica fuori

Lì dove un tempo camminavo con te

Vedo ancora il tuo sorriso splendere

E fuori

Ho trovato persone che conoscono il tuo cuore

Tutti i volti, tutti i ricordi

Ogni luogo, e ciò che per me significava

Aggrappandomi a ciò che ero un tempo

Ultimamente

Questo mondo mi sta facendo impazzire

Le lacrime riempiono i miei occhi

Un frammento di un’altra vita

Oh, oh, oh, sto tornando a casa

Brillando ovunque, lungo ogni strada

Qui tutti dicono:

“Non c’è posto in cui vorrei stare di più

Proprio qui, nel giorno di Natale”

In questa notte così silenziosa

Sogno di ricostruire, ma qualcosa mi ferma

Mi nascondo e penso

Come posso mostrare il mio cuore?

Ricordo quando mi sentivo vivo

Lontano dagli occhi curiosi del mondo

Di nuovo, dove tutto era una volta mio

Ultimamente

Questo mondo mi sta facendo impazzire

Le lacrime riempiono i miei occhi

Un frammento di un’altra vita

Oh, oh, oh

Sto tornando a casa

Brillando ovunque, lungo ogni strada

Qui tutti dicono:

“Non c’è posto in cui vorrei stare di più

Proprio qui, nel giorno di Natale”

Il significato di Coming Home

La canzone riprende un po' quelli che sono gli stilemi di questi brani, alcuni dei quali sono riusciti a diventare classici contemporanei come la canzone citata di Mariah Carey o "Last Christmas" degli Wham! che ogni anno volano in classifica per qualche settimana. Mengoni percorre la strada che più ama, quindi quella del soul e della musica black e fin dal titolo usa la nostalgia del ritorno a casa per le feste per creare un senso di empatia. Tornare a casa significa tornare in un posto familiare, accogliente, che ci mette al riparo dalle difficoltà ("Questo mondo mi sta facendo impazzire, le lacrime riempiono i miei occhi") ma alla fine "tutti dicono: ‘Non c’è posto in cui vorrei stare di più, proprio qui, nel giorno di Natale'".