Testo, significato e traduzione di Coming Home, Marco Mengoni scrive la sua canzone di Natale
Marco Mengoni ha pubblicato la sua prima canzone natalizia, "Coming Home", tutta in inglese. Il cantante tenta la carta "All I Want for Christmas is you" di Mariah Carey e lo fa cercando di renderla accessibile a quanta più gente possibile. Da qui, evidentemente, la scelta di farsi aiutare dal cantautore americano Matt Simons. Il brano è stato pubblicato su Amazon Music ed è entrato in rotazione radiofonica. Mengoni l'ha cantata durante il tour europeo che si è concluso lo scorso 10 dicembre al Palacio Vistalegre di Madrid, in Spagna, che ha chiuso i suoi sei mesi di concerti in Italia e all'estero. Un'anteprima per il pubblico europeo che, spera, possa far breccia nei cuori degli italiani. Mengoni ha provato a scrivere una canzone natalizia che segue un po' quello che è il mood che ama.
Il testo di Coming Home di Marco Mengoni
Snowing out
Over where I used to walk with you
I see your beautiful smile
Going out
This is where I found the people who
Know your heart
All the faces, all the memories
All the places, what it meant to me
Holding on to what I used to be
Lately
This world’s been driving me crazy
With tears filling up my eyes
A scene from another life
Oh, oh, oh, coming home
Shining all over, down every road
Here all the people say:
“There’s no place I’d rather stay
Right here on Christmas Day”
Out on this quiet night
Got a dream of rebuilding that’s stopping me, stopping me
Hiding out thinking about
How do I
Show my heart
I remember when I felt alive
Far away from all the prying eyes
Right back where it all used to be mine
Lately
This world’s been driving me crazy
With tears filling up my eyes
A scene from another life
Oh, oh, oh
Coming home
Shining all over down every road
Here all people say:
“There’s no place I’d rather stay
Right here on Christmas Day”.
Traduzione di Coming Home
Nevica fuori
Lì dove un tempo camminavo con te
Vedo ancora il tuo sorriso splendere
E fuori
Ho trovato persone che conoscono il tuo cuore
Tutti i volti, tutti i ricordi
Ogni luogo, e ciò che per me significava
Aggrappandomi a ciò che ero un tempo
Ultimamente
Questo mondo mi sta facendo impazzire
Le lacrime riempiono i miei occhi
Un frammento di un’altra vita
Oh, oh, oh, sto tornando a casa
Brillando ovunque, lungo ogni strada
Qui tutti dicono:
“Non c’è posto in cui vorrei stare di più
Proprio qui, nel giorno di Natale”
In questa notte così silenziosa
Sogno di ricostruire, ma qualcosa mi ferma
Mi nascondo e penso
Come posso mostrare il mio cuore?
Ricordo quando mi sentivo vivo
Lontano dagli occhi curiosi del mondo
Di nuovo, dove tutto era una volta mio
Ultimamente
Questo mondo mi sta facendo impazzire
Le lacrime riempiono i miei occhi
Un frammento di un’altra vita
Oh, oh, oh
Sto tornando a casa
Brillando ovunque, lungo ogni strada
Qui tutti dicono:
“Non c’è posto in cui vorrei stare di più
Proprio qui, nel giorno di Natale”
Il significato di Coming Home
La canzone riprende un po' quelli che sono gli stilemi di questi brani, alcuni dei quali sono riusciti a diventare classici contemporanei come la canzone citata di Mariah Carey o "Last Christmas" degli Wham! che ogni anno volano in classifica per qualche settimana. Mengoni percorre la strada che più ama, quindi quella del soul e della musica black e fin dal titolo usa la nostalgia del ritorno a casa per le feste per creare un senso di empatia. Tornare a casa significa tornare in un posto familiare, accogliente, che ci mette al riparo dalle difficoltà ("Questo mondo mi sta facendo impazzire, le lacrime riempiono i miei occhi") ma alla fine "tutti dicono: ‘Non c’è posto in cui vorrei stare di più, proprio qui, nel giorno di Natale'".