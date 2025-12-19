Testo, significato e traduzione di All I Want for Christmas is You, Mariah Carey e la canzone più amata del Natale
È "All I Want for Christmas is You" di Mariah Carey la canzone più amata e ascoltata del Natale in tantissimi paesi del mondo. A ridosso delle feste natalizie, infatti, la canzone della cantante americana torna prepotentemente nelle classifiche americane, italiane e di tantissimi altri paesi. Con quasi 2,4 miliardi di ascolti su Spotify è senza dubbio la canzone natalizia più ascoltata sulla piattaforma di streaming, con tantissimi record che la rendono immortale. Un instant classic pubblicato nel 1994 che tra migliaia di canzoni natalizie è riuscita a conquistare un posto nei cuori di milioni di persone, seguita da un'altra canzone uscita da poco, ovvero "Last Christmas" dei Wham, uscita nel 1984.
La canzone, scritta assieme a Walter Afanasieff, è la numero 1 più longeva nella storia delle classifiche statunitensi, avendo trascorso 20 settimane in cima alla Billboard Hot 100, battendo il precedente record di 19 settimane condiviso da "A Bar Song (Tipsy)" degli Shaboozey e "Old Town Road" di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus. "All I Want for Christmas is You" vola costantemente in testa alle classifiche anche perché è inclusa in tutte le principali playlist natalizie dei servizi di streaming, spesso proprio in testa, quindi quella che parte più volte. Ogni anno la cantante guadagna milioni di dollari dalle revenue della canzone. Sebbene non si sappia la cifra precisa, secondo Forbes, Carey guadagna circa 2,5 milioni di dollari (circa 2,1 milioni di euro) all'anno in royalties, secondo i calcoli di The Economist.
Il testo di All I Want for Christmas is You
I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don't care about the presents
Underneath the Christmas tree
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you, yeah
I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need (And I)
Don't care about the presents
Underneath the Christmas tree
I don't need to hang my stocking
There upon the fireplace (Ah)
Santa Claus won't make me happy
With a toy on Christmas Day
I just want you for my own (Ooh)
More than you could ever know (Ooh)
Make my wish come true
All I want for Christmas is you
You, baby
Oh, I won't ask for much this Christmas
I won't even wish for snow (And I)
I'm just gonna keep on waiting
Underneath the mistletoe
I won't make a list and send it
To the North Pole for Saint Nick (Ah)
I won't even stay awake to
Hear those magic reindeer click
‘Cause I just want you here tonight (Ooh)
Holding on to me so tight (Ooh)
What more can I do?
Oh, baby, all I want for Christmas is you
You, baby
Oh, all the lights are shining so brightly everywhere (So brightly, baby)
And the sound of children's laughter fills the air (Oh, oh)
And everyone is singing (Oh yeah)
I hear those sleigh bells ringing (Oh)
Santa, won't you bring me the one I really need? (Yeah, oh)
Won't you please bring my baby to me? (Oh)
Oh, I don't want a lot for Christmas
This is all I'm asking for (Ah)
I just wanna see my baby
Standing right outside my door
Oh, I just want you for my own (Ooh)
More than you could ever know (Ooh)
Make my wish come true
Oh, baby, all I want for Christmas is you
You, baby
All I want for Christmas is you, baby (You)
All I want for Christmas is you, baby (Ah, oh, ah, oh)
All I want for Christmas is you, baby (You)
All I want for Christmas is you, baby (All I want, all I really want is, oh woah)
All I want for Christmas is you, baby (All I want, all I really want is)
Traduzione di All I Want For Christmas is You
Non voglio molto per Natale
C'è solo una cosa di cui ho bisogno
Non mi interessano i regali
Sotto l'albero di Natale
Ti voglio solo per me
Più di quanto tu possa mai immaginare
Fai avverare il mio desiderio
Tutto ciò che voglio per Natale sei tu, sì
Non voglio molto per Natale
C'è solo una cosa di cui ho bisogno (E io)
Non mi interessano i regali
Sotto l'albero di Natale
Non ho bisogno di appendere la mia calza
Lì sul camino (Ah)
Babbo Natale non mi renderà felice
Con un giocattolo il giorno di Natale
Ti voglio solo per me (Ooh)
Più di quanto tu possa mai immaginare (Ooh)
Fai avverare il mio desiderio
Tutto ciò che voglio per Natale sei tu
Tu, tesoro
Oh, non chiederò molto questo Natale
Non desidererò nemmeno la neve (E io)
Continuerò ad aspettare
Sotto il vischio
Non farò una lista e non la invierò
A Il Polo Nord per San Nicola (Ah)
Non resterò nemmeno sveglio per
Sentire il clic magico di quelle renne
Perché ti voglio solo qui stasera (Ooh)
Ti stringi forte a me (Ooh)
Cos'altro posso fare?
Oh, tesoro, tutto ciò che voglio per Natale sei tu
Tu, tesoro
Oh, tutte le luci brillano così intensamente ovunque (Così intensamente, tesoro)
E il suono delle risate dei bambini riempie l'aria (Oh, oh)
E tutti cantano (Oh sì)
Sento suonare quelle campanelle della slitta (Oh)
Babbo Natale, non mi porti quello di cui ho veramente bisogno? (Sì, oh)
Per favore, non mi porti il mio bambino? (Oh)
Oh, non voglio molto per Natale
Questo è tutto ciò che chiedo (Ah)
Voglio solo vedere la mia bambina
In piedi proprio fuori dalla mia porta
Oh, ti voglio solo per me (Ooh)
Più di quanto tu possa mai immaginare (Ooh)
Fai avverare il mio desiderio
Oh, tesoro, tutto ciò che voglio per Natale sei tu
Te, tesoro
Tutto ciò che voglio per Natale sei tu, tesoro (Te)
Tutto ciò che voglio per Natale sei tu, tesoro (Ah, oh, ah, oh)
Tutto ciò che voglio per Natale sei tu, tesoro (Te)
Tutto ciò che voglio per Natale sei tu, tesoro (Tutto ciò che voglio, tutto ciò che voglio veramente è, oh woah)
Tutto ciò che voglio per Natale sei tu, tesoro (Tutto ciò che voglio, tutto ciò che voglio veramente è)
Il significato della canzone di Natale di Mariah Carey
A differenza di "Last Christmas" che è una canzone amatissima e cantata, ma che ha un significato triste, quello di Mariah Carey è un inno all'amore e alla coppia. La cantante, infatti, come ormai sanno anche i muri, canta che non le interessa scartare regali sotto all'albero, perché l'unica cosa che vuole per Natale è il proprio compagno, l'uomo amato. Insomma, una canzone che si può declinare in tutti i generi, un sempreverde che gioca anche con alcuni stilemi della stagione, come "le luci che brillano", il suono "delle risate dei bambini" e "le campanelle della slitta" fino al riferimento a Babbo Natale.