Testo, significato e traduzione di All I Want for Christmas is You, Mariah Carey e la canzone più amata del Natale

“All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey domina il Natale: miliardi di ascolti, record Billboard e milioni in royalties ogni anno. Ecco testo, significato e traduzione della canzone.

Mariah Carey

È "All I Want for Christmas is You" di Mariah Carey la canzone più amata e ascoltata del Natale in tantissimi paesi del mondo. A ridosso delle feste natalizie, infatti, la canzone della cantante americana torna prepotentemente nelle classifiche americane, italiane e di tantissimi altri paesi. Con quasi 2,4 miliardi di ascolti su Spotify è senza dubbio la canzone natalizia più ascoltata sulla piattaforma di streaming, con tantissimi record che la rendono immortale. Un instant classic pubblicato nel 1994 che tra migliaia di canzoni natalizie è riuscita a conquistare un posto nei cuori di milioni di persone, seguita da un'altra canzone uscita da poco, ovvero "Last Christmas" dei Wham, uscita nel 1984.

La canzone, scritta assieme a Walter Afanasieff, è la numero 1 più longeva nella storia delle classifiche statunitensi, avendo trascorso 20 settimane in cima alla Billboard Hot 100, battendo il precedente record di 19 settimane condiviso da "A Bar Song (Tipsy)" degli Shaboozey e "Old Town Road" di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus. "All I Want for Christmas is You" vola costantemente in testa alle classifiche anche perché è inclusa in tutte le principali playlist natalizie dei servizi di streaming, spesso proprio in testa, quindi quella che parte più volte. Ogni anno la cantante guadagna milioni di dollari dalle revenue della canzone. Sebbene non si sappia la cifra precisa, secondo Forbes, Carey guadagna circa 2,5 milioni di dollari (circa 2,1 milioni di euro) all'anno in royalties, secondo i calcoli di The Economist.

Il testo di All I Want for Christmas is You

I don't want a lot for Christmas

There is just one thing I need

I don't care about the presents

Underneath the Christmas tree

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you, yeah

I don't want a lot for Christmas

There is just one thing I need (And I)

Don't care about the presents

Underneath the Christmas tree

I don't need to hang my stocking

There upon the fireplace (Ah)

Santa Claus won't make me happy

With a toy on Christmas Day

I just want you for my own (Ooh)

More than you could ever know (Ooh)

Make my wish come true

All I want for Christmas is you

You, baby

Oh, I won't ask for much this Christmas

I won't even wish for snow (And I)

I'm just gonna keep on waiting

Underneath the mistletoe

I won't make a list and send it

To the North Pole for Saint Nick (Ah)

I won't even stay awake to

Hear those magic reindeer click

‘Cause I just want you here tonight (Ooh)

Holding on to me so tight (Ooh)

What more can I do?

Oh, baby, all I want for Christmas is you

You, baby

Oh, all the lights are shining so brightly everywhere (So brightly, baby)

And the sound of children's laughter fills the air (Oh, oh)

And everyone is singing (Oh yeah)

I hear those sleigh bells ringing (Oh)

Santa, won't you bring me the one I really need? (Yeah, oh)

Won't you please bring my baby to me? (Oh)

Oh, I don't want a lot for Christmas

This is all I'm asking for (Ah)

I just wanna see my baby

Standing right outside my door

Oh, I just want you for my own (Ooh)

More than you could ever know (Ooh)

Make my wish come true

Oh, baby, all I want for Christmas is you

You, baby

All I want for Christmas is you, baby (You)

All I want for Christmas is you, baby (Ah, oh, ah, oh)

All I want for Christmas is you, baby (You)

All I want for Christmas is you, baby (All I want, all I really want is, oh woah)

All I want for Christmas is you, baby (All I want, all I really want is)

Traduzione di All I Want For Christmas is You

Non voglio molto per Natale

C'è solo una cosa di cui ho bisogno

Non mi interessano i regali

Sotto l'albero di Natale

Ti voglio solo per me

Più di quanto tu possa mai immaginare

Fai avverare il mio desiderio

Tutto ciò che voglio per Natale sei tu, sì

Non voglio molto per Natale

C'è solo una cosa di cui ho bisogno (E io)

Non mi interessano i regali

Sotto l'albero di Natale

Non ho bisogno di appendere la mia calza

Lì sul camino (Ah)

Babbo Natale non mi renderà felice

Con un giocattolo il giorno di Natale

Ti voglio solo per me (Ooh)

Più di quanto tu possa mai immaginare (Ooh)

Fai avverare il mio desiderio

Tutto ciò che voglio per Natale sei tu

Tu, tesoro

Oh, non chiederò molto questo Natale

Non desidererò nemmeno la neve (E io)

Continuerò ad aspettare

Sotto il vischio

Non farò una lista e non la invierò

A Il Polo Nord per San Nicola (Ah)

Non resterò nemmeno sveglio per

Sentire il clic magico di quelle renne

Perché ti voglio solo qui stasera (Ooh)

Ti stringi forte a me (Ooh)

Cos'altro posso fare?

Oh, tesoro, tutto ciò che voglio per Natale sei tu

Tu, tesoro

Oh, tutte le luci brillano così intensamente ovunque (Così intensamente, tesoro)

E il suono delle risate dei bambini riempie l'aria (Oh, oh)

E tutti cantano (Oh sì)

Sento suonare quelle campanelle della slitta (Oh)

Babbo Natale, non mi porti quello di cui ho veramente bisogno? (Sì, oh)

Per favore, non mi porti il ​​mio bambino? (Oh)

Oh, non voglio molto per Natale

Questo è tutto ciò che chiedo (Ah)

Voglio solo vedere la mia bambina

In piedi proprio fuori dalla mia porta

Oh, ti voglio solo per me (Ooh)

Più di quanto tu possa mai immaginare (Ooh)

Fai avverare il mio desiderio

Oh, tesoro, tutto ciò che voglio per Natale sei tu

Te, tesoro

Tutto ciò che voglio per Natale sei tu, tesoro (Te)

Tutto ciò che voglio per Natale sei tu, tesoro (Ah, oh, ah, oh)

Tutto ciò che voglio per Natale sei tu, tesoro (Te)

Tutto ciò che voglio per Natale sei tu, tesoro (Tutto ciò che voglio, tutto ciò che voglio veramente è, oh woah)

Tutto ciò che voglio per Natale sei tu, tesoro (Tutto ciò che voglio, tutto ciò che voglio veramente è)

Il significato della canzone di Natale di Mariah Carey

A differenza di "Last Christmas" che è una canzone amatissima e cantata, ma che ha un significato triste, quello di Mariah Carey è un inno all'amore e alla coppia. La cantante, infatti, come ormai sanno anche i muri, canta che non le interessa scartare regali sotto all'albero, perché l'unica cosa che vuole per Natale è il proprio compagno, l'uomo amato. Insomma, una canzone che si può declinare in tutti i generi, un sempreverde che gioca anche con alcuni stilemi della stagione, come "le luci che brillano", il suono "delle risate dei bambini" e "le campanelle della slitta" fino al riferimento a Babbo Natale.