Testo e significato di Stupido, Gazzelle pubblica una canzone nuova prima dei concerti a Roma e Milano

Gazzelle ha pubblicato Stupido, una canzone nuova che arriva a pochi mesi dall'ultimo album INDI: ecco testo e significato del brano.

A cura di Redazione Music

Gazzelle

Gazzelle ha pubblicato a sorpresa Stupido, la nuova canzone che arriva a a pochi mesi di distanza dall’uscita dell’ultimo album “INDI” e a pochi giorni dalla sua esibizione sul palco del Primo maggio. Questo brano arriva a poche settimane dal doppio appuntamento live del cantautore romano che si esibirà al Circo Massimo il 7 giugno e allo stadio San Siro il 22 giugno e si inserisce perfettamente nel racconto del suo ultimo album e in generale nella sua poetica, come si evince dal testo che gioca con alcuni stilemi del cantautore e soprattutto col suo mood, come si intuisce anche dal titolo scelto per questo nuovo brano.

Il testo di Stupido di Gazzelle

Non è facile, anzi

Difficile, lo so

Non perdersi davvero mai (Non perdersi davvero mai)

Ma guarda che bello, com’è che insisto

Nonostante tutta la roba brutta che ho visto

Se tutto il dolore mi avesse reso più ricco

Ti comprerei una barca, però

Lo sai che a volte mi impanico per niente

E quante volte mi hai detto "non fa niente"

Ma questa vita a volte, sai, si arrotola come un serpente

E mi sento stupido

Mentre strillo di notte

Mi sentono tutti ma strillerò

Finché non lo capisci che io sarò sempre qui

Come una luce che non si spegne mai

Come un ombrello che non ti bagni mai

Stupido, stupido, stupido

Lo so

Che stupido, stupido, stupido

Guarda che luna, anzi

Meglio se guardi me

Che in faccia ho due mila emozioni

E ho sperperato tutti i miei sogni

Ma guarda che è un attimo e mi intristisco

Tutto questo amore è un attacco di terrorismo

Se fossi al mio posto sapresti perché impazzisco

Ma che ne sai

Mi sento stupido

Mentre strillo di notte

Mi sentono tutti, ma strillerò

Finché non lo capisci che io sarò sempre qui

Come una luce che non si spegne mai

Come un ombrello che non ti bagni mai

Stupido, stupido, stupido

Lo so

Che stupido, stupido, stupido

Stupido, stupido, stupido

Lo so

Che stupido, stupido, stupido

Come una luce che non si spegne mai

Come un ombrello che non ti bagni mai

Stupido, stupido, stupido

Lo so

Che stupido, stupido, stupido

Non è facile, anzi, difficile lo so

Non perdersi davvero mai

Il significato di Stupido

Malinconia, nostalgia, frasi che restano in testa, metafore che parlano di quotidianità senza rendersi banali, insomma, la poetica di gazzelle che anche questa volta si aiuta con immagini chiare e anche con qualche licenza poetica: "Ma guarda che bello, com’è che insisto, nonostante tutta la roba brutta che ho visto. Se tutto il dolore mi avesse reso più ricco, ti comprerei una barca" canta Gazzelle mantenendosi in bilico. C'è sempre un po' di malinconia, appunto ci sono i sogni sperperati ma anche la tristezza che arriva in un attimo fino a immagini come "Tutto questo amore è un attacco di terrorismo, se fossi al mio posto sapresti perché impazzisco".