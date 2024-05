video suggerito

Testo e significato di Big Panorama di Tredici Pietro: nel video anche Gianni Morandi Lo scorso 17 maggio, Tredici Pietro è ritornato con il suo nuovo singolo dal titolo Big Panorama: all’interno del video compare anche Gianni Morandi. Qui il testo e il significato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianni Morandi e Tredici Pietro, 2024

Lo scorso 17 maggio, Tredici Pietro, aka Pietro Morandi, ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo Big Panorama. La canzone viene accompagnata da un video ufficiale, in cui compare proprio Gianni Morandi, nelle vesti di un dottore in ospedale, durante il ricovero dell'artista. La canzone, prodotta da Sedd e Fudasca, trova la sua dimensione più personale nella seconda strofa, in cui Tredici Pietro racconta come si sia cercato di liberare dall'ombra paterna: "Vivo solo da dieci anni, da quando avevo due peli e sono il figlio di Gianni, non so perché ci ho sofferto, volevo solo che tu mi amassi per chi sono dentro". Nelle settimane precedenti all'uscita del singolo, erano apparse le foto, insanguinate, di Tredici Pietro proprio sul profilo Instagram di Gianni Morandi. Qui il testo e il significato di Big Panorama.

Il testo di Big Panorama

Okay, guardo il telefono e penso: "Disperazione"

Ho pagato un K per entrare in depressione

Ora pago una marea di K per uscire dalla noia

E una marea di K per andare dal dottore

Non dirmi: "Attore", sono Rhove più di Rhove quando salta sopra il Rover

Non ho mai finto un cazzo, questo mondo è finto, cazzo

Ci sono abituato, folla, sono dissociato

Giro con un disagiato, fumo prato diserbato

Mangio pasta disegnata (Ah), dissestato

Lei non è dissetata mai, mai

Ovvio e scontato, mai (Ah), questo è ovvio e scontato

Sono Pietro (Big Pietro)

Non mi conosci, i gradi stanno salendo

Il club trema, le luci stanno saltando

Sto rappando da quando andava la trap

Fanculo, stiamo trappando

Big bag, Big Bang, big panorama

Lei si spoglia, non ha altro, guardo il panorama

Fumo, volo, paranoia

Ma se non fumo, sono paranormal

L'altra mattina ho avuto una crisi di panico

Sinceramente non so nemmeno raccontarlo

Non so nemmeno cosa ci stiamo raccontando

So solo che eri vergine, io piccolo e bugiardo

A diciassette parlavamo con uno sguardo

A diciott'anni non capisci ancora un cazzo

A diciannove ti togli ogni imbarazzo

A vent'anni hai un piano, devi farlo

A ventuno il mondo è tuo

A ventidue pandemia che mi chiude

A ventitré con Busso e Patek

Spezzavamo il pane e soprattutto il Perc

E la droga ti illude, il fumo, le turbe

Le bestie nella testa, rapporto che si inceppa

La camera che si infesta

Noi vivevamo in due, stanza senza finestra

Sono finito ad odiarti e sfogarti addosso i miei sbagli

Vivo solo da diec'anni

Da quando avevo due peli e sono il figlio di Gianni

Non so perché ci ho sofferto

Volevo solo che tu mi amassi per chi sono dentro

E per ‘sta roba ho fatto tutte le cose al contrario

A cosa serve essere sinceri?

Nell'epoca dei guru e delle fattucchiere (Pow, pow, pow)

Dei frammenti e delle auto rental

Delle notizie di guerra in mezzo alle foto di fregne (Pow, pow, pow)

A cosa serve dire la verità

Se siamo sempre tutti sotto effetto? (Pow, pow, pow)

E questa festa sembra un fottuto party di zombie a cielo aperto

Ma per adesso il cielo è terso

Tredici è il nome

Perché porto la bandiera dei ragazzi di San Lazzaro

Quindi mica pizza e fichi, mica mi capisci

Pi-Pietro

Ho la voce di chi mastica la notte

Tu non sei con noi, bro

Io non ti conosco, sto facendo festa

Piccolo Pi-Pietro

Mica pizza e fichi

Mica pizza e fichi, mica mi capisci

Il significato di Big Panorama

Big Panorama è stata prodotta da Sedd e Fudasca e rappresenta il ritorno di Tredici Pietro dopo l'Ep Lovesick con Lil Busso. La canzone presenta alcune tracce molto intime dell'autore, un aspetto autobiografico che mancava da alcuni suoi episodi musicali. Big Panorama racconta anche una parte del suo percorso nel mondo discografico nella terza strofa, dove vengono citate in sequenza alcuni suoi brani come Tredici, Pizza e Fichi, Piccolo Pietro, Biassanot e Non sei con noi, bro. Ma è nella seconda strofa in cui Tredici Pietro fa un resoconto degli ultimi anni, dal successo iniziale grazie ai numeri di Pizza e Fichi, ma anche Vestiti D'Odio, all'arrivo della pandemia, passando negli anni successivi al consumo di stupefacenti alla ricerca di una propria serenità. Ma è nella parte finale della strofa, quella in cui confessa di aver fatto di tutto per esser amato per ciò che è, invece di esser sempre riconosciuto come il figlio di Gianni Morandi: "Vivo solo da dieci anni, da quando avevo due peli e sono il figlio di Gianni. Non so perché ci ho sofferto, volevo solo che tu mi amassi per chi sono dentro e per ‘sta roba ho fatto tutte le cose al contrario". Nel video ufficiale della canzone, girato dal regista Simone Peluso, proprio in questa strofa appare Gianni Morandi, in tenuta blu ospedaliera, mentre si rivolge a Tredici Pietro steso su un lettino in ospedale.