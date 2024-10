video suggerito

Testo e significato di Amarene di Virginio, l'amore proibito e il bullismo al liceo Virginio, nome d'arte di Virginio Simonelli, ha pubblicato nelle scorse ore il singolo Amarene, presentato durante la terza puntata del Pomeridiano di Amici 2024. Qui il testo e il significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Virginio, foto di Account X Amici

Dopo l'uscita di Notte Nera, nelle scorse ore Virginio, ospite della terza puntata del Pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, ha portato sul palco il nuovo singolo Amarene. Si tratta del secondo capitolo del nuovo racconto del cantante originario di Fondì e vincitore nell'edizione 2011 del programma. Il brano, prodotto in collaborazione con Daniele Coro, segue la melodia elettro-pop del brano precedente e racconta di amori proibiti, mettendo in risalto nel video di Annamaria Liguori, coppie di estrazioni culturali diverse, ma anche legami LGBTQI+ e differenze d'età notevoli. Al centro del brano l'utilizzo dell'amarena come metafora del contrasto tra dolce-amaro, finalizzata nella strofa: "Come amarene ci siamo mangiati a morsi e certe scene dovevo evitarle io, che lo so bene come va a finire". Qui il testo e il significato di Amarene.

Il testo di Amarene

(Bang bang, bang bang)

(Amarene)

(Bang bang, bang bang)

La noia è veleno

Anima nera col sorriso leggero

È stato un flash davvero

Le luci strobo e uno stupendo pensiero, oh, oh

Bang bang che sembra una guerra

Bang bang, Cupido alla tempia

Bang bang un’ultima volta e un attimo

Come amarene ci siamo mangiati a morsi

E certe scene dovevo evitarle io

Che lo so bene come va a finire

Ai-ai-a, ai-ai-a

Lo so che mi conviene restarti lontano

Forse ho troppa fame, di notte mi manca l’aria

E lo so bene comе va a finire

Ai-ai-a, ai-ai-a

Amarene

Bang bang, bang bang

Amarеne

Bang bang, bang bang

Amarene

E non mi piace se mi dicono che cosa fare

A volte rischio d’impazzire

Però tu sei stato un flash da zero

Io che cammino senza sapere più chi sono

Bang bang che sembra una guerra

Bang bang, Cupido alla tempia

Bang bang ancora una volta

Come amarene ci siamo mangiati a morsi

E certe scene dovevo evitarle io

Che lo so bene come va a finire

Ai-ai-a, ai-ai-a

Lo so che mi conviene restarti lontano

Forse ho troppa fame, di notte mi manca l’aria

E lo so bene come va a finire

Ai-ai-a, ai-ai-a

Amarene

Bang bang, bang bang

Amarene

Bang bang, bang bang

Amarene

Bang bang, bang bang

Amarene

Bang bang, bang bang

(Amarene)

Bang bang che sembra una guerra

Bang bang, Cupido alla tempia

Bang bang un’ultima volta e un attimo

Bang bang, bang bang

Amarene

Bang bang, bang bang

Lo so che mi conviene restarti lontano

Forse ho troppa fame, di notte mi manca l’aria

E lo so bene come va a finire

Ai-ai-a, ai-ai-a

Amarene

Bang bang

Il significato di Amarene

Amarene, il nuovo singolo di Virginio, è stato prodotto in collaborazione con Daniele Coro e nelle prossime ore verrà pubblicata, come per l'episodio precedente Notte Nera, anche la sua versione in spagnolo con un release party a Miami. Il brano, come racconta Virginio, nasce da episodi di bullismo legati al suo orientamento sessuale durante il liceo, riportando nel racconto un amore "proibito", poiché "non convenzionale". L'utilizzo dell'amarena come metafora, come suggerisce poi la strofa "Come amarene ci siamo mangiati a morsi", racconta la passione estrema di un incontro che non ha poi potuto avere un seguito. In una lettera aperta dello scorso 5 ottobre a Vanity Fair Italia, Virginio aveva raccontato la genesi del brano: "Forse perché quando sei un ragazzo maschio italiano caucasico di media statura e per la prima volta provi qualcosa per il tuo compagno di classe anziché per la tua compagna, ti rendi conto che in te le cose non girano esattamente come girano per gli altri, che forse quello che senti non sarà facile da spiegare a casa ai tuoi genitori, che forse addirittura non potrai spiegarlo affatto, mai a nessuno. Soprattutto se il risultato è ritrovarti con la faccia piantata nel water della scuola che frequenti perché per gli altri tuoi coetanei sei considerato qualcosa di disonorevole. E si sa, quando una cosa ti viene ripetuta più volte va a finire che ci credi. Soprattutto tu. Ma il vero momento in cui il tuo cuore si frantuma arriva quando ti innamori per la prima volta. Lì capisci che la tua vita sarà un inferno. O almeno così credi. Vi nascondete, vi rubate gli sguardi, vi sfiorate le dita, ma senza mai farvi accorgere dagli altri perché sennò “scoppia un casino".