Taylor Swift incorona Sabrina Carpenter come sua erede: "La principessa pop dei nostri sogni" Durante la data a New Orleans dell'Eras Tour, Taylor Swift ha ricevuto la sorpresa di Sabrina Carpenter, investendola come sua erede: "La principessa pop dei nostri sogni".

A cura di Vincenzo Nasto

Taylor Swift e Sabrina Carpenter, via Getty Images

New Orleans potrebbe aver assistito a un passaggio di consegne molto importante che riguarda la popstar per eccellenza, Taylor Swift, e la sua più diretta protesi artistica: Sabrina Carpenter. Infatti, la cantante di Espresso, diventata una dei fenomeni dell'estate 2024, è stata incoronata direttamente dalla regina del pop, durante la data dell'Eras Tour. Da anni il rapporto tra le due cantanti potrebbe rappresentare la dicotomia maestra – allieva, con Swift che ha preso sotto la propria ala Carpenter, facendola diventare l'artista d'apertura del suo tour tra il 2023 e il 2024. Sul palco, Swift, l'ha descritta così: "Una delle cose che ricorderò sempre di questo fine settimana è stata riuscire a sorprendere il pubblico con un'esibizione della principessa pop dei nostri sogni: Sabrina Carpenter. Uno dei motivi per cui la rispetto così tanto è che fa cose del genere, fa di tutto per dare ai fan un momento a sorpresa che non si aspettano. È reale come non mai e sono così grata che lo abbia fatto per noi".

L'ascesa di Sabrina Carpenter e il rapporto con Taylor Swift

Carpenter ha vissuto negli ultimi tre anni un'ascesa importantissima, legata anche al suo rapporto con Swift e alle aperture fatte durante l'Eras Tour in Messico, Sud America, Australia e Singapore. Dopo una fugace carriera televisiva, che l'ha vista protagonista nell'universo Disney, dove ha recitato in Girl Meets World, uno spin-off del popolare spettacolo degli anni '90 Boy Meets World, la donna è stato al centro di un pettegolezzo che riguardava i colleghi Olivia Rodrigo e Joshua Barrett. Non sarà il primo, vedi il più recente legato a Shawn Mendes e Camilla Cabello, ma sarà il punto d'inizio anche per una carriera musicale che vede in Espresso, almeno in questo momento, il suo episodio più importante. Singolo contenuto nell'album Short n ‘Sweet che ha trascorso quattro settimane non consecutive in cima alle classifiche dalla sua uscita ad agosto, Espresso è diventato uno dei brani più importanti della discografia americana nel 2024.

Il successo di Espresso di Sabrina Carpenter

Come mai ha avuto così tanto successo? L'ha raccontato la cantante durante il Coachella Festival 2024, spiegando che la metafora più semplice e percepibile anche dal titolo è legata alla dipendenza, che nella canzone viene legata alla caffeina, ma che invece si traduce nella dipendenza che il proprio partner ha nei suoi confronti. Il brano è stato prodotto da Amy Allen, Julian Bunetta, Steph Jones, insieme proprio a Sabrina Carpenter. Su Spotify la canzone ha superato 1,5 miliardi di stream, conquistando anche tre dischi di platino negli Stati Uniti, certificati dalla R.I.I.A, con oltre 3 milioni di copie vendute. Il singolo ha conquistato anche l'Italia, con il brano che è stato certificato disco di platino FIMI.