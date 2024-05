video suggerito

Svelate le cause della morte di Park Bo-Ram, cantante k-pop scomparsa a 30 anni Sono state rese note le cause della scomparsa di Park Bo-Ram, la cantautrice k-pop scomparsa ad aprile a soli 30 anni. L'artista, che soffriva di problemi al fegato, sarebbe morta a causa di un'intossica azione acuta da alcol.

A cura di Stefania Rocco

Sono state rese note le cause della morte di Park Bo-Ram, la cantautrice k-pop scomparsa lo scorso 11 aprile a soli 30 anni. La giovane, come comunicato dalla sua agenzia Xanadu Entertainment, fu ritrovata senza vita a casa di amici. “Ci ha lasciato improvvisamente”, fu ora dichiarazione ufficiale pubblicata all’epoca da chi la rappresentava. A distanza di poco più di un mese dalla scomparsa, l’autopsia ordinata dal dipartimento di polizia di Namyang ha rivelato che la giovane sarebbe morta a causa di un’intossicazione acuta da alcol.

Park Bo-Ram soffriva già di problemi al fegato

Pare che a complicare il quadro siano stati problemi medici preesistenti. La cantautrice, secondo quanto reso noto dal rapporto pubblicato in seguito all’autopsia, soffriva di “lesioni epatiche e fegato steatosico”.

Chi era Park Ro-Bam

La cantautrice coreana Park Ro-Bam era diventata famosa ad appena 17 anni in virtù della partecipazione ad alcuni programmi televisivi dedicati al canto e alla musica in generale. Aveva esordito nel mondo della discografia nel 2014, pubblicando il singolo "Beautiful" insieme al rapper Zico. Il singolo riuscì ad arrivare al secondo posto nella classifica dei singoli coreani più ascoltati e le valse il titolo di Artista dell'anno per la migliore canzone di agosto della classifica ai Gaon Chart Music Awards 2014. Quella canzone era considerata autobiografica perché raccontava il percorso di Ro-Bam verso lo standard di bellezza desiderato che l'aveva spinta a perdere circa 70 chili. Negli anni successivi, l’artista ha pubblicato canzoni come “Hyehwadong (o Sangmundong)" – che conta 16 milioni di stream su Spotify – e "Please Say Something, Even Though I Know It’s a Lie”. Nei mesi precedenti alla scomparsa aveva pubblicato i singoli “I Miss You” e “I Hope”. Nell'estate 2024 avrebbe festeggiato un decennio di carriera.