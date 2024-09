video suggerito

Fentanyl e cocaina tra le cause della morte del cantante dei Crazy Town Shifty Shellshock Il cantante dei Crazy Town Shifty Shellshock è per un'overdose accidentale di fentanyl, cocaina e matanfetamine, stando a quanto rivela il medico legale.

A cura di Redazione Music

Shifty Shellshock dei Crazy Town (LaPresse)

Il cantante dei Crazy Town Shifty Shellshock è morto tre mesi fa e la causa della sua scomparsa è collegata all'uso di Fentanyl, l'oppioide sintetico che in questi anni è diventato tristemente noto per essere stato causa di altre morti celebri come quelle di cantanti come Prince, Tom Petty, Mac Miller e Lil Peep e che è citato anche nell'ultimo album di Lazza: il brano, infatti, che vede il feat di Sfera Ebbasa è stato anche il decimo più ascoltato al mondo nel weekend di uscita su Spotify. A spiegare che il farmaco è stato concausa della morte del cantante della band americana è stato il medico legale.

Di cosa è morto Shifty Shellshock

Lo scorso martedì, infatti, è stato proprio il medico legale ha rivelare in una nota che la causa ufficiale della morte di Shifty Shellshock, il cui nome reale è Seth Brooks Binzer, è stata l'effetto combinato di fentanyl, cocaina e metanfetamina. Un mix di farmaci e droghe che è stato letale per il cantante della band che aveva raggiunto il successo in Italia con Butterfly, canzone da quasi mezzo milione di ascolti su Spotify. Il dipartimento della contea di Los Angeles, però ha escluso che possa esserci ka mano di un terzo dietro la morte e ha affermato, altresì, che il decesso può essere catalogato come un "incidente".

Il portavoce aveva già parlato di probabile overdose

Il cantante, morto all'età di 49 anni, è stato trovato privo di sensi lo scorso 24 giugno e stando a quanto aveva rivelato il suo portavoce Howie Hubberman a Rolling Stone, già in quei giorni credeva che la causa della morte fosse dovuta a un'overdose accidentale: "Seth ha lottato con problemi di abuso di sostanze per un bel po' di tempo – aveva affermato Hubberman a giugno -. Seth non era contento della lotta quotidiana che si chiama vita. Alcune persone affrontano la situazione in molti modi diversi. È un peccato che perdiamo così tante persone a causa della dipendenza e dell'accessibilità a droghe dannose. Shifty è stata una tragedia nella vita reale. Troppo veloce, troppo dura, troppo presto".

La dipendenza dalle droghe

Bizer non aveva mai nascosto il suo problema con le dipendenze ma in passato aveva fatto capire più volte che si stesse disintossicando, anzi pochi mesi prima di morire aveva scritto un post su Instagram in cui si diceva "sobrio". Nel post in questione aveva scritto di essere più "un amante che un combattente… ma la persona che devo amare di più invece di combattere è me stesso". Il cantante era anche apparso in due stagioni di Celebrity Rehab di VH1 e in due stagioni del suo show successivo Sober House, tra il 2008 e il 2010.