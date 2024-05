video suggerito

Spari davanti alla casa di Drake a Toronto: ferita una guardia del corpo del rapper Una delle guardie del corpo di Drake è rimasta ferita da alcuni colpi di pistola fuori dalla casa del rapper a Toronto, la vittima non sarebbe in pericolo di vita.

Una delle guardie del corpo di Drake è rimasta ferita da alcuni colpi di pistola fuori dalla casa del rapper a Toronto. La sparatoria è avvenuta alle 2 e 10 del mattino, nel quartiere di Bridle Path. L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Sunnybrook ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica della sparatoria

Una guardia del corpo di Drake è stata ferita da alcuni colpi di arma da fuoco provenienti da un'auto. Stando a quanto riferito su X dalla polizia di Toronto, le forze dell’ordine hanno ricevuto la segnalazione di spari alle 2:09, nel quartiere di Bridle Path. Il sospettato è fuggito a bordo di un veicolo ma non è stata fornita alcuna descrizione né della persona né dell’auto. La polizia ha isolato la zona, circondando l’abitazione dell’artista con un nastro segnaletico. Per il momento non è chiaro se Drake si trovasse in casa in quel momento.

Il dissing tra Drake e Kendrick Lamar

Non è ancora stata fatta luce sulle motivazioni dell’attacco, avvenuto nel bel mezzo di un dissing tra Drake e Kendrick Lamar. La faida rap è iniziata qualche settimana fa quando Lamar aveva attaccato Drake con alcune strofe nel brano Like That. In Not Like us, Lamar definiva Drake un pedofilo, sostenendo anche che il rapper avrebbe due figlie illegittime. Nel frattempo Drake, aveva messo online Taylor Made Freestyle in cui le voci di Tupac e Snoop Dogg create dall’intelligenza artificiale (motivo per il quale il brano è stato rimosso dalla rete) prendevano in giro Lamar, insinuando anche che il trapper avesse commesso violenze domestiche contro sua la sua fidanzata. Non ci sono conferme su nessuna di queste accuse. Il beef tra i due è brutale e va avanti da tempo, tanto che su Wikipedia è apparsa una pagina che riassume e mette insieme nel dettaglio i pezzi dell’intera vicenda.