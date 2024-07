Slash parla per la prima volta della morte della figliastra, le parole del chitarrista dei Guns N’ Roses

video suggerito

Slash ha parlato per la prima volta della morte della figliastra Lucy-Bleu Knight.

A cura di Redazione Music

Slash e la figliastra Lucy-Bleu Knight

Lo scorso 22 luglio è morta la figliastra di Slash, chitarrista dei Guns N' Roses, Lucy-Bleu Knight, figlia della sua attuale compagna Meegan Hodges e dell'ex marito Mark Knight, come aveva spiegato lo stesso musicista nel post su Instagram in cui annunciava il decesso della 25enne. Nelle scorse ore Slash è tornato a parlare di Lucy-Bleu e lo ha fatto ancora una volta con un commento dalla sua pagina Instagram in cui ha parlato di un cuore distrutto e della mancanza che continuerà a sentire in futuro, sottolineandone la felicità e la creatività.

Nel post condiviso sui social in cui Slash ha messo la foto della ragazza, come didascalia ha scritto: "Il mio cuore è permanentemente fratturato. Non smetterò mai di sentire la tua mancanza e di ricordare che faro di felicità, risate, creatività e bellezza sei sempre stata. E lo sei ancora. La luce più brillante nelle vite di così tante persone che ti hanno amato così tanto. Trovo conforto nella speranza che tu sia in pace ora. Ti amerò eternamente. #LBK". Sotto al post sono tanti i commenti di condoglianze e vicinanza al musicista, tra questi quello di Lenny Kravitz che gli ha scritto: "Le mie più sentite condoglianze fratello. E sì, lo è ancora! Amore alla famiglia".

Nei giorni scorsi Slash aveva raccontato così chi era la figliastra: "Lucy-Bleu era un'artista di talento, una sognatrice appassionata e un'anima affascinante, amabile e dolce. La famiglia chiede il rispetto della privacy, e chiede che la speculazione sui social media sia ridotta al minimo mentre soffre ed elabora questa perdita devastante". La donna lavorava come manager presso l'Electric Lady Management ed era una tatuatrice, condividendo sui suoi social molti dei suoi lavori. Il giorno prima della morte Slash aveva annullato alcune date del suo tour "S.E.R.P.E.N.T" a causa di "circostanze impreviste"