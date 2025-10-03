Musica e Cultura
video suggerito
video suggerito

Sean ‘Diddy’ Combs condannato, dovrà scontare altri 4 anni di carcere

Arriva la condanna per il rapper, con due capi d’accusa relativi al trasporto di persone oltre i confini statali con finalità di prostituzione. Per lui anche una multa da 500mila dollari.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Andrea Parrella
74 CONDIVISIONI
Immagine

Sean “Diddy” Combs è stato condannato oggi a 50 mesi di carcere federale (4 anni e 2 mesi) per due capi d’accusa relativi al trasporto di persone oltre i confini statali con finalità di prostituzione. Secondo quanto previsto dal Mann Act. Il giudice Arun Subramanian, nel corso dell’udienza presso la Corte federale del distretto meridionale di New York, ha inoltre imposto una multa da 500.000 dollari, il massimo consentito dalla legge. “È una condanna pesante che rispecchia la gravità dei suoi crimini e della sua condotta”, ha dichiarato il giudice, richiamando l’attenzione sulla responsabilità individuale dell’imputato e sui danni causati alle vittime.

Le accuse e le testimonianze contro Sean "Diddy" Combs

Combs, detenuto dal settembre 2024, vedrà conteggiato il tempo già scontato nella pena complessiva. Le imputazioni hanno riguardato in particolare le relazioni con due donne: Cassie Ventura, con cui Combs ha avuto un legame durato circa dal 2007 al 2018, e una donna identificata con lo pseudonimo “Jane”, con relazioni successive fino al 2024. Secondo l’accusa, entrambe sarebbero state costrette, sotto minacce e coercizioni, a intrattenere rapporti sessuali con altri – in alcuni casi con escort – durante feste organizzate conosciute come “freak-offs”. Nonostante Combs sia stato assolto da capi di imputazione più gravi come traffico sessuale e associazione a delinquere, il verdetto ha riconosciuto la sua colpevolezza in relazione a condotte di prostituzione interstatale.

Il rimorso e l'impegno a cambiare di Diddy

Durante l’udienza di condanna, Diddy aveva preso la parola in una memoria in cui aveva definito il proprio passato comportamento con parole molto forti, ammettendo responsabilità e cercando di esprimere un percorso morale: Ha descritto le sue azioni come “disgustose, vergognose e malate” e ha detto che si sentiva profondamente pentito per il dolore causato alle vittime, con cui si è scusato pubblicamente. Quindi aveva aggiunto: "Ho perso me stesso. Ho bisogno di aiuto. Non posso cambiare il passato, ma posso impegnarmi a diventare una persona migliore”. 

Musica e Cultura
74 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra a
Gaza
Hamas dà ok a rilascio ostaggi secondo la proposta di Trump, chiesti negoziati su dettagli
A Bologna scioperano anche i detenuti-lavoratori: "Rinunciamo a un giorno di libertà per Gaza e la Flotilla"
Schlein a Fanpage: "Inaccettabili le minacce del governo ai lavoratori in sciopero, siamo con loro"
Arti amputati, lesioni a viso e occhi: a Gaza 42mila persone con disabilità permanenti, 1/4 sono bambini
Israele ha intercettato e abbordato Marinette, ultima nave della Flotilla che stava navigando verso Gaza
Salvini non blocca lo sciopero generale, ma minaccia multe più dure in futuro
Cosa farà Israele agli attivisti italiani della Flotilla: l'esperto spiega tutti i rischi
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Musica e Cultura
api url views