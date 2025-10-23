Sanremo Giovani 2025, tra i 34 cantanti ammessi alle audizioni compaiono ex Amici e X Factor

Rai ha comunicato i 34 artisti ammessi alle audizioni per la prossima edizione di Sanremo Giovani: spuntano tanti ex concorrenti di X Factor e Amici. Qui la lista completa.

Nicolò, Mimi e Antonia, via X Factor e Amici

Sono stati scelti i 34 cantanti ammessi alle audizioni per Sanremo Giovani, il concorso che permetterà ad alcuni artisti di partecipare alla prossima edizione del Festival che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026. Tra loro parecchi volti noti, grazie ad artisti che hanno partecipato a programmi popolari come Amici di Maria De Filippi e X Factor. Per l'edizione 2025 del concorso, la Rai ha ricevuto esattamente 524 domande di partecipazione, composte da 492 solisti, di cui 287 uomini e 205 donne, e 32 gruppi: secondo le analisi riportate dall'ufficio stampa Rai, il Lazio continua a essere la regione con più richieste di partecipazione, seguita da Campania e Lombardia.

Sono cresciuti i numeri anche di partecipanti che attualmente vivono all'estero, con 26 candidature, e anche artisti minorenni, con 12 autori solisti e due membri di un gruppo. Di questi 524, la commissione Musicale presieduta da Carlo Conti in veste di direttore artistico, dal vicedirettore della direzione intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ne ha poi estratti 34, ma il numero dovrà esser ancora ridotto. Infatti saranno solo 24, tra gruppi e artisti, a poter accedere alle 5 puntate di Sanremo Giovani, condotto da Gianluca Gazzoli, dall'11 novembre.

I cantanti ammessi a Sanremo Giovani 2026: i volti noti di X Factor

Ma andiamo a osservare i volti noti in questa lista di 34 ammessi, sottolineando sin da subito che dei 32 gruppi candidati a Sanremo Giovani, solo uno ha passato la selezione dei 34: i Disco Club Paradiso. Protagonisti di un percorso altalenante a X Factor 2022, il gruppo era arrivato fino alle porte della fase finale del talent, fermandosi solo alla quinta puntata del live. Durante il proprio percorso, insieme a Rkomi, avevano pubblicato l'inedito DCP ed erano stati eliminati in una sfida testa a testa con i Tropea. Continuando con X Factor, troviamo anche Angelica Bove con Mattone: non è la prima partecipazione della cantante a Sanremo Giovani, protagonista nella scorsa edizione con La nostra malinconia.

Poi c'è Cmqmartina con Radio erotika, protagonista nell'edizione di X Factor Italia 2020 con il giudice Hell Raton, anche lei fermatasi alle porte della semifinale, durante la 5° puntata del live. Durante quell'edizione aveva pubblicato il singolo Lasciami andare. Scendendo giù nella lista, c'è sicuramente una delle voci soul più interessanti del panorama italiano, la giovane Mimì, vincitrice della scorsa edizione di X Factor e si presenta quest'anno con Sottovoce a Sanremo Giovani. Chiude la lista Seltsam, che solo poche settimane fa, dopo le audition, era salito sul palco dei Bootcamp di X Factor 2025, non riuscendo a convincere i giudici con Arsenico di Aiello.

I cantanti ammessi a Sanremo Giovani 2026: i volti noti di Amici

Ma passiamo ad Amici, dove si potrebbe assemblare una grande formazione, anche dell'ultima edizione del programma: partiamo dai volti noti come Antonia, secondo posto finale nella categoria canto (qui l'intervista), ma anche Deddé, subentrato nei mesi successivi e unico escluso dal Serale durante l'ultima puntata del Pomeridiano. Dell'ultima edizione c'è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi, Nicolò Filippucci (qui l'intervista), fermatosi solo in semifinale, ma anche Senza Cri, eliminata durante la quinta punta del Serale. Non è la prima partecipazione della cantante a Sanremo Giovani, con Senza Cri protagonista anche nell'edizione 2021, quella che vedrà trionfare e trasferirsi nei Big Yuman, Matteo Romano e Tananai con Sesso Occasionale. Facendo invece un passo indietro, tra i protagonisti di Amici 2023 c'è stato sicuramente Petit, finalista di quell'edizione, che vedrà la vittoria di Angelina Mango. Tra i volti noti che non arrivano dai talent, c'è Lea Gavino, protagonista nei panni di Viola nella serie Skam Italia su Netflix, ma anche il rapper Welo. Ecco la lista di tutti i cantanti ammessialle audizioni a Sanremo Giovani 2025: