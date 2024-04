Rose Villain denuncia la diffusione di foto sue nuda: “Immagini fake, chi le ha create sarà punito”

video suggerito

"Stanno girando foto di me nuda che ovviamente sono dei fake". Con queste parole condivise su Instagram, in una story, Rose Villain lancia un appello, denunciando quanto è accaduto in queste ore. Qualcuno avrebbe diffuso alcune foto che la ritraggono completamente nuda, ma non sono reali: "La cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire violata. Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo" ha continuato la celebre cantante che ha partecipato tra i Big all'ultima edizione di Sanremo. "È una violenza a tutti gli effetti e il problema è che queste cose succedono anche a persone molto fragili che magari non sanno proteggersi, tutelarsi e difendersi come invece possono e devono fare" ha poi concluso nel messaggio.

Tutte le pagine fan della cantante si sono attivate affinché i profili che condividono le immagini fake vengano segnalati.

Il rapporto tra Rose Villain e il successo

Rose Villain è diventata una delle cantanti più ascoltate nell'ultimo anno. Dopo il successo di Click Boom!, canzone presentata a Sanremo 2024, il suo nome è esploso, ma la cantante, come raccontato in un'intervista per Fanpage.it, non avrebbe ancora realizzato la sua enorme popolarità: "Devo ammettere che ho veramente poca percezione del mio successo, della mia popolarità: non mi rendo conto di niente. Devo dire che dopo Sanremo mi riconoscono in strada tante più persone, dai bambini agli anziani. L'altro giorno, due signore che avranno avuto 80 anni hanno pronunciato perfettamente il mio nome. Spero che le storie che racconto raggiungeranno tante nuove persone, che avranno voglia di seguire il mio percorso e di sentirsi un po' accudite", le parole. Radio Gotham le ha permesso di aprirsi al pubblico, ma anche "di essere fragile, di essere accolta e amata" e questo epilogo le ha "permesso di sbocciare".