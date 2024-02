Rose Villain aprirà i quattro concerti dei Coldplay a Roma: “Se è un sogno non svegliatemi” Sarà Rose Villain ad aprire i concerti romani dei Coldplay: ad annunciarlo è stata la stessa cantante, autrice di Click Boom!, con un post su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Con un post su Instagram Rose Villain ha annunciato che sarà lei ad aprire i quattro concerti che i Coldplay terranno allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 12,13, 14 e 15 luglio 2024. La cantante, protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo con la canzone Click Boom! che ha chiuso in ventitreesima posizione nella classifica finale del Festival e al momento è anche nella top 20 dei brani più trasmessi dalle radio italiane ha annunciato direttamente ai suoi follower che questa volta sarà lei – oltre a Janelle Monae -ad aprire il concerto, seguendo Mara Sattei e Laila Al Habash che aprirono, invece, i concerti del 2023 negli stadi di Napoli e Milano.

Rose Villain ha postato alcune foto che la ritraggono con la maglia dei Coldplay, di cui è fan, e ha scritto: "Quest'estate aprirò il tour negli stadi italiani tutto esaurito dei Coldplay. Se sto sognando, non osate svegliarmi!!!". La cantante sta vivendo un periodo d'oro, classifica a parte, infatti, è stata ottimo il ritorno avuto dalla partecipazione al Festival con Click Boom! che ha raggiunto i 6.5 milioni di stream in pochi giorni e il video che ha quasi raggiunto i due milioni di visualizzazioni e oggi è ottava nella top 10 della classifica FIMI dei singoli. Il 2023 è stato l'anno dell'uscita del suo primo album "Radio Gotham" a cui si è aggiunto il successo di "Fragole assieme ad Achille Lauro.

Pochi mesi fa ha pubblicato l'ultimo singolo "Io, me ed altri guai" che ha anticipato l'annuncio della partecipazione a Sanremo tra i 30 Big con Click Boom!, canzone prodotta da Sixpm – marito della cantante – e scritta dalla stessa artista con Davide Petrella. Il prossimo 8 marzo, però sarà la volta del suo secondo album Radio Sakura (Warner Music Italy), in uscita venerdì 8 marzo, descritto come "il sequel del suo primo lavoro discografico, in cui si metterà a nudo per mostrarci il suo lato più forte, ma altrettanto intimo. Dalle ombre di ‘Radio Gotham' è sbocciata una nuova vita". Rose Villain sarà in tour a ottobre, quando si esibirà a Firenze, Padova, Napoli e Milano.