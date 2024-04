video suggerito

Riecco i Maneskin, nuovo record per la band: un miliardo di stream per I wanna be your slave I Maneskin tornano a superare il muro del miliardo di stream con I wanna be your slave, seconda canzone a riuscirci dopo Beggin’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

I Maneskin (Jason Kempin/Getty Images per MTV)

"I wanna be your slave" dei Maneskin entra nel club dei miliardari di Spotify, per la seconda volta, ma è la prima con una canzone originale. I Maneskin sono i primi artisti italiani a essere con due canzoni nel club di quelli che hanno almeno un miliardo di ascolti sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo. Dopo essere entrati con Beggin', la canzone che dopo la vittoria dell'Eurovision divenne virale regalandogli la visibilità mondiale e che adesso ha raggiunto il miliardo e mezzo di ascolti, oggi i Maneskin riescono a sfondare nuovamente quel muro con la canzone che avrebbe dovuto regalargli la visibilità mondiale al posto di Beggin'.

I wanna be your slave è contenuta in Teatro d'ira vol.1, l'album che i Maneskin pubblicarono prima di Sanremo e della vittoria del Festival con Zitti e buoni. Un lavoro che comprendeva anche pezzi in inglese e che con la partecipazione all'Eurovision avrebbero sicuramente potuto aiutarli a sfondare i confini nazionali. La vittoria del titolo, però, ha sconvolto – anzi, ha amplificato – i piani e così, nonostante i numeri di Zitti e buoni c'era bisogno di una canzone inglese per cercare di entrare nelle classifiche internazionali e anglosassoni, in particolare: e quella canzone era I wanna be your slave, di cui sarebbe uscita anche una versione accompagnata da un artista del calibro di Iggy Pop (di cui una delle canzoni più famose è "I wanna be your dog").

Era quello, insomma, il cavallo su cui puntare. Ma si sa, le cose non vanno sempre secondo i piani, per fortuna. Dopo la vittoria all'Eurovision, quindi, su TikTok ha cominciato a girare la loro cover di Beggin', contenuta nel loro prima EP: un successo inaspettato, uno die più significativi per una band. Quella canzone, infatti, ha avuto successo in tutto il mondo, finendo nelle classifiche internazionali, più di Zitti e buoni – che è comunque la loro terza canzone più ascoltata con oltre 450 milioni di stream – e proprio di I wanna be your slave. Si potrebbe pensare che i piani dei Maneskin non fossero quelli di andare virali con una canzone non loro, ma sono riusciti a sfruttare al meglio quell'occasione, cavalcandone l'onda, usandola come promo e biglietto da visita ma senza mollare I wanna be your slave.

E i risultati non sono tardati a venire, la canzone era la classica seconda, più di Zitti e buoni, ovviamente, visto che l'italiano, all'estero, fa ancora difficoltà. I Wanna be your slave è stata la perfetta canzone da proporre dopo la hit e pian piano s'è conquistata il suo posto, al punto da essere ascoltata al punto tale da spingerla a un risultato enorme, ovvero il miliardo di stream e, a livello di certificazioni, la canzone può vantare quattro dischi di platino in Italia. Insomma, il nome dei Maneskin continua a girare, così come la loro musica, nonostante siano in un periodo di stop, dopo anni passati a girare i mondo, con Victoria che ha cominciato anche un tour da dj.