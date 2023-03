Rébecca Dautremer, dal Premio Strega a una mostra con le storie di Jacominus Gainsborough Vincitrice del Premio Strega Ragazze e Ragazzi per la migliore narrazione per immagini, l’illustratrice francese Rébecca Dautremer è protagonista anche di una personale a Bologna.

A cura di Redazione Cultura

Ospite d'eccezione dell'ultima Bologna Children's Book Fair, la fiera internazionale dedicata ai libri per ragazzi, l'illustratrice francese Rébecca Dautremer, creatrice, tra gli altri, del coniglietto Jacominus Gainsborough, ha vinto la seconda edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi per la migliore narrazione per immagini grazie al suo ultimo libro "Un attimo soltanto", tradotto da Francesca Mazzurana e pubblicato per Rizzoli. Dautremer è considerata una delle più importanti illustratrici contemporanee e la sua tetralogia dedicata a Jacominus ha conquistato bambini in tutto il mondo, compresa l'Italia dove il prossimo ottobre sarà pubblicata la versione italiana di "Une chose formidable", l'ultimo capitolo della tetralogia composta da "Il libro delle ore felici di Jacominus Gainsborough", "Ti aspetto" e "Un attimo soltanto", appunto.

L'illustratrice francese ha avuto la meglio su Nora Dåsnes con "Nel mio cuore tempesta" pubblicato da Mondadori con la traduzione di Eva Valvo, Marion Kadi con Il riflesso di Hariett (Terre di Mezzo), traduzione di Eleonora Armaroli, Malin Kivelä e Martin Glaz Serup con Se incontri un orso (Iperborea), con illustrazioni di Linda Bondestam e la traduzione di Maria Valeria D’Avino. La motivazione è stata la seguente: "Visivamente sorprendente, straordinariamente ricco di dettagli e di vita, di micro-situazioni narrative in cui perdersi e da mettere in relazione le une con le altre, Un attimo soltanto è un manufatto editoriale unico e spiazzante: una narrazione polifonica d’abbagliante bellezza che invita a una sosta estatica in cui il piacere della visione e quello dell’ascolto delle parole misuratissime dell’autrice trovano un dinamico punto di equilibrio".

In questi giorni, poi, Dautremer è anche la protagonista di una mostra a Bologna, allo spazio Alchemilla, inaugurata lo scorso 7 marzo che la vede protagonista con alcune tavole inedite tratte proprio dal suo prossimo libro, ma anche con bozzetti tratti dagli altri libri: "Sarà possibile ammirare l’enorme fregio disegnato per il leporello Un attimo soltanto che racconta la complessità di un istante in un affresco di una intera società o i teatrini di carta di Ti aspetto, che giocano su quello che la lentezza consente a poco a poco di vedere, sempre attraversando narrativamente le avventure di Jacominus. L’esposizione avrà in anteprima nazionale gli originali del prossimo libro, Formidable, dove Jacominus si lancia alla ricerca di una cosa formidabile che non è più capace di ricordare".