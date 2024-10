Premio Strega Poesia 2024, la vittoria a Paradiso di Stefano Dal Bianco

video suggerito

A cura di Elena Betti

La seconda edizione del Premio Strega Poesia, celebrata nella serata di ieri – 9 ottobre – nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, è stata stravinta dall’autore padovano Stefano Dal Bianco. Con 40 voti su 89, la sua raccolta Paradiso edita Garzanti, nata durante la pandemia, ha conquistato i giudici. Secondo posto per Daniela Attanasio che ottiene 17 voti per Vivi al mondo, edito Vallecchi, che la consacra però vincitrice nella categoria Premio Strega Giovani con 38 voti su 102 espressi da studenti delle scuole superiori, un premio annunciato dall'influenzar culturale Edoardo Prati. Con solo un voto in meno il terzo posto se l’è aggiudicato Giovanna Frene con Eredità ed Estinzione, edito Donzelli, 13 voti invece per Gian Maria Annovi con il suo Discomparse edito Aragno e solo 3 voti per Natura, edito Stampa 2009, di Roberto Cescon. La serata è andata anche in onda su Rai Play, condotta dall’attrice Elena Radonicich con gli interventi di Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Giuseppe D'Avino, presidente di Strega Alberti Benevento e Lorena De Vita di BPER Banca.

Stefano Dal Bianco e il suo Paradiso

Paradiso di Stefano Dal Bianco ha trionfato sugli altri quattro libri arrivati tra la rosa dei finalisti del Premio Strega Poesia. Nato durante il lockdown del 2020, lo scrittore racconta essere ambientato nel luogo dove abita, ovvero un piccolo borgo della collina senese dove insegna poetica e stilistica all’università, e dove durante la pandemia la natura aveva di nuovo preso il sopravvento sull’uomo. Durante la premiazione Dal Bianco ha raccontato di aver vissuto quei mesi di isolamento forzato da privilegiato: “Ho vissuto il lockdown con il mio cane Tito, uscivamo tutti i giorni e nel camminare dettavo poesie al cellulare, vengono da lì le 108 che danno il corpo al libro”. Paradiso ha conquistato la vittoria perché, come spiegato dai giudici, il suo autore è riuscito a dipingere ed esplorare un mondo rurale e boschivo nel cuore della Toscana fatto di visioni più o meno rassicuranti tramite versi brevi accostati ad endecasillabi. Ha raccontato la complementarità creatasi tra l’uomo e dell’animale, rimasti quasi soli in mezzo a una natura che provava a prendere il sopravvento. Una sorta di diario, una narrazione basata sulla circolarità delle azioni giorno dopo giorno, di una quotidianità sospesa e solitaria, allo stesso tempo felice e fatta di paura.

Il Premio Strega Poesia

Il riconoscimento per la poesia è nato solo lo scorso anno, con un’edizione vinta da Vivian Lamarque con L’amore da Vecchia, edito Mondadori. Il premio prende in considerazione testi pubblicati, ed è nato a fronte di uno scenario in crescita per quanto riguarda la poesia in Italia, con 120 case editrici che nel 2023 hanno pubblicato più di 300 raccolte liriche inedite e l’opera di Lamarque che ha venduto 5 mila copie dopo la vittoria del premio.