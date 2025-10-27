Musica e Cultura
video suggerito
video suggerito

Piero Pelù e l’incidente in studio: “Svenuto dopo l’esplosione delle cuffie, avrò l’acufene per sempre”

Piero Pelù ha raccontato l’incidente di cui è rimasto vittima nel 2022, con uno shock acustico che gli ha provocato un acufene permanente: “Ho solo una certezza: mi accompagnerà fino all’ultimo”.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Andrea Parrella
87 CONDIVISIONI
Immagine

Piero Pelù, storico frontman dei Litfiba, ha recentemente raccontato di essere afflitto da un acufene, disturbo sonoro interno che rende difficile il normale svolgimento della vita quotidiana. In particolare, nel 2022 un forte shock acustico subito durante una sessione in studio ha aggravato la sua situazione, costringendolo a un periodo di pausa dai palchi. L'artista si è aperto in prima persona riguardo alla sua esperienza con l’acufene, condividendo momenti di difficoltà, ma anche una nuova consapevolezza.

Il racconto di Piero Pelù

Nell'intervista al Corriere, Pelù ha raccontato l'accaduto: "Sto bene, sto elaborando questo brutto incidente di due anni fa in studio di registrazione bilaterale alle orecchie per un’esplosione delle cuffie. C’era un fonico non troppo attento che mi ha provocato questo shock". Una vicenda che ha provocato un effetto immediato e a lungo termine: "Sono svenuto… e quando mi sono risvegliato c’era questo fischio che ormai mi accompagna". 

"Mi accompagnerà fino all'ultimo"

Da qui i problemi legati all'acufene: "Ho solo una certezza: mi accompagnerà fino all’ultimo", spiegando che: "La medicina non ha ancora elaborato le cure per risolvere il tipo di acufene che ho subito, quello da shock acustico. Ci sono quelli da postura sbagliata, da masticazione sbagliata o da stress che si possono risolvere ma quelli da trauma come il mio per ora non si possono curare". L'artista però non intende mollare: "Io sono abbastanza incosciente e soprattutto amo il mio corpo ma non in maniera sviscerata… Nell’ottobre ‘22 ho continuato a lavorare in studio, dicendomi che poi dicevo ‘Poi mi passa' […] Poi sono partito per il deserto in Marocco … lì ho iniziato a sentirlo veramente … i medici mi hanno detto che mi dovevo fermare altrimenti rischiavo dei danni irreversibili".

Musica e Cultura
87 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
in ucraina
Trump: "Putin non dovrebbe testare missile", Zelensky: "Piano pace sulla falsariga di Gaza"
Ucraina, attacco di droni su Kharkiv. Trump: "Parlerò con Xi di Russia, vorrei ci aiutasse"
Il consulente del Cremlino: “Mosca risponderà duramente se oltre alle sanzioni darete i missili Tomahawk a Kiev"
Perché la pace tra Russia e Ucraina è ancora lontana: "Tra Kiev e Mosca distanza incolmabile"
L'esperto sul missile invisibile svelato dalla Russia: “È una Chernobyl volante”
Trump cancella incontro con Putin e vara sanzioni sul petrolio: “Chiacchiere, non approdiamo a nulla”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Musica e Cultura
api url views