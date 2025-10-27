Piero Pelù e l’incidente in studio: “Svenuto dopo l’esplosione delle cuffie, avrò l’acufene per sempre”

Piero Pelù ha raccontato l’incidente di cui è rimasto vittima nel 2022, con uno shock acustico che gli ha provocato un acufene permanente: “Ho solo una certezza: mi accompagnerà fino all’ultimo”.

Piero Pelù, storico frontman dei Litfiba, ha recentemente raccontato di essere afflitto da un acufene, disturbo sonoro interno che rende difficile il normale svolgimento della vita quotidiana. In particolare, nel 2022 un forte shock acustico subito durante una sessione in studio ha aggravato la sua situazione, costringendolo a un periodo di pausa dai palchi. L'artista si è aperto in prima persona riguardo alla sua esperienza con l’acufene, condividendo momenti di difficoltà, ma anche una nuova consapevolezza.

Il racconto di Piero Pelù

Nell'intervista al Corriere, Pelù ha raccontato l'accaduto: "Sto bene, sto elaborando questo brutto incidente di due anni fa in studio di registrazione bilaterale alle orecchie per un’esplosione delle cuffie. C’era un fonico non troppo attento che mi ha provocato questo shock". Una vicenda che ha provocato un effetto immediato e a lungo termine: "Sono svenuto… e quando mi sono risvegliato c’era questo fischio che ormai mi accompagna".

"Mi accompagnerà fino all'ultimo"

Da qui i problemi legati all'acufene: "Ho solo una certezza: mi accompagnerà fino all’ultimo", spiegando che: "La medicina non ha ancora elaborato le cure per risolvere il tipo di acufene che ho subito, quello da shock acustico. Ci sono quelli da postura sbagliata, da masticazione sbagliata o da stress che si possono risolvere ma quelli da trauma come il mio per ora non si possono curare". L'artista però non intende mollare: "Io sono abbastanza incosciente e soprattutto amo il mio corpo ma non in maniera sviscerata… Nell’ottobre ‘22 ho continuato a lavorare in studio, dicendomi che poi dicevo ‘Poi mi passa' […] Poi sono partito per il deserto in Marocco … lì ho iniziato a sentirlo veramente … i medici mi hanno detto che mi dovevo fermare altrimenti rischiavo dei danni irreversibili".