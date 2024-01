Perché Selena Gomez potrebbe ritirarsi dalla musica Selena Gomez ha annunciato la possibilità di poter pubblicare un ultimo album prima di concentrarsi definitivamente sulla recitazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un'intervista di Selena Gomez nell'ultimo episodio del podcast SmartLess condotto da Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes sta facendo molto parlare, visto che la cantante e attrice ha dichiarato che sente dentro di sé solo un altro album e poi potrebbe concentrarsi sulla recitazione, altra grande passione. Non è la prima volta che la cantante americana parla della possibilità di concentrarsi solo su una pare del suo lavoro e in particolare sul suo ruolo di attrice, come dichiarò qualche anno fa a Vogue (come ricorda anche Rolling Stone Italia). Questa volta è stata anche più precisa, spiegando che vuole trovare qualcosa su cui focalizzarsi

"Ho iniziato a divertirmi molto con la musica e poi andare in tour è stato davvero divertente – ha spiegato Gomez al podcast -. Ma nello stesso periodo stavo realizzando il mio programma televisivo [I maghi di Waverly, ndr], l'ho trovato davvero divertente, quindi ho proseguito anche su quel versante, ma più invecchio più mi sento come se mi piacerebbe trovare qualcosa su cui concentrarmi". Negli ultimi anni, tra le altre cose, Gomez è stata protagonista della serie "Only Murders in the Building", al fianco di Martin Short e Steve Martin: "Sento di avere un altro album in me, ma probabilmente sceglierei la recitazione" ha spiegato.

Parlando degli inizi ha anche ricordato come sui canali Disney, mentre registrava I maghi di Waverly, ha anche cantato la sigla e a quel punto le hanno chiesto di fare un passo ulteriore e registrare un album: "Alla Disney sanno come impacchettare qualcuno e trasformarlo in una tripla minaccia". L'album lo pubblicò, ma la sua idea era comunque quella di privilegiare la recitazione: "Volevo fare l'attrice, non ho mai avuto intenzione di diventare una cantante a tempo pieno, ma a quanto pare quell'hobby si è trasformato in qualcos'altro". Oggi Gomez è stata candidata a due nomination ai Golden Globe nel 2023 e nel 2024 per la migliore interpretazione di un'attrice in una serie televisiva – musical o commedia proprio per "Only Murders in the Building".

In un'intervista a Vogue nel 2021, Gomez spiegò alla giornalista, parlando della sua carriera da cantante: "Ho avuto momenti in cui mi sono detta: ‘Qual è il punto? Perché continuo a farlo?’. Pensavo che ‘Lose You to Love Me' fosse la migliore canzone che avessi mai pubblicato, ma per alcune persone non era ancora abbastanza. Penso che ci siano molte persone a cui piace la mia musica, e di questo sono molto grata, anche per questo vado avanti, ma penso che la prossima volta che farò un album sarà diverso. Voglio fare un ultimo tentativo prima di ritirare la musica", e spiegò di volersi dedicare maggiormente alla produzione e alla recitazione.