USA, cresce il pressing dei Dem: Joe Biden potrebbe annunciare il ritiro nel weekend Numeroso esponenti di spicco del Partito Democratico stanno facendo pressioni su Boden affinché accetti di ritirarsi dalla corsa per un secondo mandato alla Casa Bianca.

A cura di Davide Falcioni

Aumentano di giorno in giorno le probabilità che Joe Biden decida di ritirarsi dalla corsa per il secondo mandato da presidente degli Stati Uniti, e una decisione al riguardo potrebbe arrivare già il prossimo weekend. Secondo quanto riferisce Axios, infatti, diversi esponenti di spicco del Partito Democratico hanno confidato che la crescente pressione dei vertici Dem potrebbe convincere il presidente a cedere il passo a un candidato con maggiori chances di battere Donald Trump, in forte crescita nei sondaggi dopo essere scampato a un attentato domenica scorsa.

Lo stesso Biden, attualmente in autoisolamento a causa del Covid, seppur pubblicamente blindato, "in privato si è rassegnato alla crescente pressione e ai sondaggi negativi" che "rendono impossibile continuare la sua campagna", dicono le fonti Dem. Dallo staff del capo della Casa Bianca negano però possibili cambi di rotta. "Non stiamo lavorando a nessuna eventualità per cui Biden non sia alla guida del ticket presidenziale. Resta in corsa: lui è e sarà il candidato democratico", ha dichiarato il vice della campagna presidenziale, Quenton Fulks.

Fin qui le dichiarazioni ufficiali. In realtà, però, la pressione affinché Biden si ritiri ha raggiunto livelli altissimi negli ultimi giorni, riferisce ancora Axios, in concomitanza con l’apertura della Convention repubblicana di Milwaukee e all’indomani dell’attentato a Donald Trump di sabato scorso. Axios fa riferimento a un'azione "coordinata" condotta dai vertici del Partito Democratico, che avrebbero quasi operato una mossa "a tenaglia" per costringere il presidente ad "arrendersi". Il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, gli avrebbe suggerito di fare un passo indietro mentre la veterana californiana Nancy Pelosi gli avrebbe fatto notare che, se non abbandona, il rischio è quello di bruciare le possibilità su una riconquista almeno della Camera. Un messaggio simile lo avrebbe fatto arrivare a Biden anche il leader dei democratici alla Camera, Hakeem Jeffries.

Come riferisce il New York Times, storico giornale progressista, l'ex deputato di New York Steve Israel – sostenitore di Biden in tutte le sue campagne elettorali – ha dichiarato: "Non ho mai visto un clima più scoraggiante per il mio partito. Le persone sono arrabbiate o tristi o impegnate in desideri irrealizzabili. I repubblicani stanno viaggiando in autostrada verso la loro meta. E i democratici stanno litigando, chiedendosi se c'è una via di uscita. Non è un modello sostenibile. Non puoi vincere un'elezione in questo modo".