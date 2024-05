Perché il messaggio di Laura Pausini ad Angelina Mango potrebbe essere un passaggio di consegne

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Laura Pausini e Angelina Mango, 2024

Laura Pausini sta festeggiando il suo 50esimo compleanno, come testimonia il suo profilo Instagram, dove la cantante ha pubblicato alcuni dei ricordi più importanti della sua vita. Nella didascalia: "Cinquant'anni di vita e di persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e di eventi che hanno disegnato la geografia del mio cammino. Grazie a tutti voi per avermi accompagnata nella mia crescita e nella realizzazione dei miei sogni con il vostro amore e la vostra presenza". Nel frattempo, solo pochi giorni fa, dopo la finale dell'Eurovision Song Contest 2024, la cantante aveva lasciato un messaggio ad Angelina Mango, nei commenti del suo post Instagram post-finale. La cantante di La solitudine non ha nascosto la sua ammirazione per una delle voci più importanti del new-pop italiano, sottolineando la precocità del suo percorso.

L'incoronazione di Laura Pausini ad Angelina Mango

Un complimento che potrebbe nascondere anche un passaggio di consegne tra Pausini e Mango, soprattutto per alcuni aspetti che le accomunano. Su tutte la precocità della prima vittoria sanremese: basti pensare al successo di La Solitudine al Festival di Sanremo 1993 nella sezione Nuove proposte, quando la cantante aveva solo 19 anni. Qualche anno in più per Angelina Mango, che a 22 anni si è imposta allo scorso Festival di Sanremo con La Noia, partecipando anche la scorsa settimana all'Eurovision Song Contest, terminato con un settimo posto. Proprio Pausini, nel messaggio a Mango, ha voluto sottolineare quanto la sua voce sia ormai destinata a lidi internazionali: "Quello che hai fatto è straordinario. In un solo anno da Amici a Sanremo e ora all’Eurovision, alla tua età! Sai da sempre che non vedo l’ora di averti al mio fianco come voce femminile nel mondo e ci stai già riuscendo".

La possibilità di una collaborazione tra due generazioni pop

La cantante di Faenza ha voluto anche sottolineare il grande lavoro di Angelina: "Stai lavorando tantissimo (molto di più di ciò che la gente vede e io lo so bene) ma continua così perché davanti a te ti aspettano tante emozioni e soddisfazioni! Sei una voce grande! Un talento! E io sarò li sempre a tifare per te. Complimenti". Ci sono tutti i segnali per un'incoronazione da una delle regine del pop italiano per Angelina Mango, un segnale che potrebbe anche far pensare a una collaborazione nel recente futuro. Solo qualche anno fa, nel gennaio 2022, Laura Pausini aveva collaborato con Madame in Scatola, fresca del titolo di più giovane vincitrice del Premio Tenco con l'album d'esordio e il singolo sanremese Voce. Angelina Mango ha risposto al commento di Pausini al suo post su Instagram con due emoji: un cuore e un viso commosso.