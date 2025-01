video suggerito

Perché è ingiusto il confronto tra Nicolò ed Emma Marrone in Bella Senz'Anima ad Amici 2024 Tra i momenti topici dell'ultima puntata del Pomeridiano di Amici, Rudy Zerbi ha costretto Nicolò ad assistere alla versione di Emma di Bella Senz'Anima di Riccardo Cocciante del 2012: tutt'altro che una lezione.

A cura di Vincenzo Nasto

Emma, Niccolò, via Witty

Nella quattordicesima puntata del Pomeridiano di Amici 2024, nei momenti finali della trasmissione che avevano già reso chiaro il posizionamento di Nicolò, in sfida la prossima settimana per l'ultimo posto dell'inedito Yin e Yang, è andato in onda uno dei momenti più interessanti della serata. Stiamo parlando del compito assegnatogli, ovvero l'interpretazione di Bella senz'anima di Riccardo Cocciante: una sfida tesa a portare fuori dalla sua zona di comfort il giovane cantante perugino. E anche se Nicolò sembrava aver almeno soddisfatto, dal punto di vista vocale la sua missione, ciò che è avvenuto dopo pochi minuti ha messo in dubbio la sua permanenza all'interno del programma. Una scelta dettata dall'insegnante Rudy Zerbi, in aperta critica nei confronti del giovane cantante, e che potrebbe aver demolito il suo percorso all'interno della trasmissione.

Dopo aver portato sul palco Anna Pettinelli, di cui Nicolò è un allievo, i tre hanno dovuto riguardare un'esibizione del passato, uno dei momenti televisivamente più importanti nella storia di Amici. A tal punto che Witty Tv ha deciso di pubblicare sulla propria piattaforma, come amarcord, il video di questa esibizione, 13 anni dopo. Stiamo parlando della seconda partecipazione di Emma Marrone al talent di Canale 5: sullo sfondo la relazione con Stefano De Martino, naufragata anche a causa delle voci insistenti di un flirt con Belen Rodriguez, presente tra i giudici del programma. Durante la puntata di Amici Big, Emma Marrone decide di interpretare il brano di Cocciante, vestita di nero e seduta su una sedia al centro del palco. La tensione per ciò che sta per accadere è palpabile e la mimica facciale, unita alla grande interpretazione di Emma la renderà una delle esibizioni più memorabili del programma.

Sarebbe però scorretto ignorare la distanza, nel momento della loro esibizione, tra le carriere dei due artisti. Basti pensare che Emma arrivava a quell'esibizione dopo aver certificato triplo disco di platino Oltre, il suo Ep d'esordio post-Amici, anche secondo album più venduto in Italia nel 2010. Ma anche dopo un secondo posto al Festival di Sanremo con i Modà portando Arriverà, l'inno italiano durante la finale di Coppa Italia di calcio maschile allo Stadio Olimpico di Roma e l'apertura di due concerti a Vasco Rossi. Nel 2012, solo un mese dopo la vittoria del Festival di Sanremo con Non è l'inferno, ritornerà ad Amici, dove grazie all'amicizia con Alessandra Amoroso, dividerà con lei il premio di quell'edizione: un concerto all'Arena di Verona.

La distanza tra Emma e Nicolò non sembra aver arricchito la discussione, seppur giusta, sul percorso di Nicolò, anzi. Lo spiazzante silenzio con cui il giovane cantautore ha dovuto assistere a una delle migliori versioni di un interprete all'interno del contesto di Amici, è stato l'ennesimo colpo all'autostima del cantante. Una mossa ritenuta necessaria e che invece potrebbe costare sul precario equilibrio, mostrato anche dalla fragilità del cantante alla fine della gag, che ormai descrive la permanenza di Niccolò. L'ennesimo tentativo di indicare una meta senza segnalare la strada da percorrere.