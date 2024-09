Paura per i Tazenda, scontro frontale prima di un concerto: “Per ora sembra evitato il peggio”

video suggerito

A cura di Elena Betti

Tazenda

Un tour estivo ricco di date e soddisfazioni, nel van dei Tazenda un'atmosfera gioiosa dopo la grande affluenza al concerto di Serri e la concentrazione prima dell'evento gratuito per la chiusura della festa di San Pietro a Settimo San Pietro. Tante emozioni positive che hanno subito un brusco freno. È con un post sul loro profilo Facebook, dopo le prime voci circolate nei paesi sardi, che i Tazenda informano i fan dell’incidente d’auto che li ha visti protagonisti nella serata del due settembre.

"Abbiamo avuto un incidente. Stiamo facendo le visite. Per ora sembra evitato il peggio. Oggi attorno alle 20,15, stavamo viaggiando sul nostro van alla volta del Concerto di Settimo San Pietro, previsto per questa sera. A pochi chilometri dal paese, una vettura che procedeva in senso opposto ha perso il controllo e ha investito tamponando frontalmente il nostro mezzo. Ora stiamo facendo accertamenti. La nostra tour manager Claudia Scanu ha riportato un’ustione per l’esplosione dell’air bag. A domani per aggiornamenti a fan e stampa. P.s. il concerto di Settimo San Pietro è rimandato a nuova data", spiega la band.

Le dinamiche dell'incidente

In viaggio verso la nuova tappa del tour, quando ormai si trovavano a pochi chilometri dal paese sulla strada provinciale 12, una vettura che procedeva nel senso opposto ha perso il controllo tamponando frontalmente il van del trio. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Monserrato e i colleghi del Nucleo Radiomobile di Quartu Sant’Elena che si sono occupati sia dell’incidente, sia della gestione del deflusso del traffico degli spettatori che avevano iniziato a lasciare l'area del concerto rimandato a data da destinarsi. "Stiamo facendo accertamenti: abbiamo riportato ferite che sembrano lievi”, rassicurano mentre due dei membri sono stati portati in codice giallo uno al pronto soccorso del Santissima Trinità e l’altro al Policlinico di Monserrato, dove hanno svolto esami di routine. Ricoverata anche la tour manager Claudia Scanu per un’ustione riportata a causa dell’esplosione dell’airbag. La conducente dell’auto, Simona Romero, 47 anni, è stata trasferita in ospedale in codice rosso ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni.

Chi sono i Tazenda

Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite sono il trio che compone i Tazenda, gruppo etno-pop rock italiano formatosi in Sardegna nel 1988, quando al posto di Nite c’era Andrea Parodi. Un gruppo legato alle proprie origini e alla propria terra, che nei brani fa spesso riferimenti alle tradizioni dell’isola e si serve del dialetto sardo. Il gruppo era diventato noto al pubblico italiano nel 1991 con la partecipazione a Sanremo con Pierangelo Bertoli e con le due successive partecipazioni nel 1992 con un brano scritto in collaborazione con Fabrizio De André e nel 2009, quando si esibirono come ospiti accompagnando Marco Carta.