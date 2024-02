Paul McCartney rivela il vero significato dei versi di Yesterday dei Beatles dedicati alla madre Paul McCartney ha spiegato che c’entra la madre nel vero significato dei versi “I said something wrong, now I long for yesterday” di Yesterday, canzone dei Beatles. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paul McCartney (ph Jed Jacobsohn/Getty Images)

Paul McCartney ha spiegato da dove nascono alcuni versi di Yesterday, una delle canzoni simbolo dei Beatles. Durante uno degli episodi del suo podcast, infatti, l'ex Beatles ha confermato una storia che fino a ora non erano in tanti a conoscere, svelando alcuni particolari su una delle canzoni simbolo del pop mondiale e in particolare sui versi "I said something wrong, now I long for yesterday" (traducibili con "Ho detto qualcosa di sbagliato, ora rimpiango ieri"). Il rimpianto, però, a differenza di come si pensava non aveva a che fare con una storia d'amore, ma riguardava un litigio avuto con la madre il giorno prima di scrivere la canzone.

Alcuni pensavano, infatti, che questa canzone avesse a che fare con un'amante passata – in quel momento McCartney aveva una relazione che sarebbe durata altri quattro anni con Jane Asher – invece il bassista ha confermato quanto ipotizzato in una sua biografia che parlava proprio della madre: "A volte è solo in retrospettiva che puoi apprezzarlo – ha spiegato il musicista nel suo podcast A Life in Lyrics -. Ricordo molto chiaramente che un giorno mi sono sentito molto imbarazzato perché misi in imbarazzo mia madre". McCartney, infatti, ricorda come quei versi nacquero ricordando quando l'aveva ripresa per la pronuncia di una parola.

"Eravamo fuori nel cortile e lei parlava in modo elegante. Era di origine irlandese ed era un'infermiera, quindi era al di sopra del livello di pronuncia di strada" ha detto il cantante spiegando che a un certo punto la madre aveva detto una cosa tipo "Paul, gli chiedi se andrà…" sbagliando la pronuncia di "chiedi" che in inglese è "ask" ma la madre aveva pronunciato come se fosse "Arsk". E così le disse "‘Arsk? È ask, mamma!', e si è sentita un po’ imbarazzata. Ricordo che più tardi pensai: ‘Dio, vorrei non averlo mai detto'. E mi è rimasto impresso. Dopo la sua morte ho pensato ‘Oh cavolo, vorrei davvero non averlo fatto'". la canzone fu scritta quando il musicista aveva 24 anni, dieci dopo la morte della madre ed è considerata una delle canzoni pop più importantid ella Storia della musica.