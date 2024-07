video suggerito

Ozzy Osbourne, mezze scuse a Britney Spears sui balletti: “Almeno cambia qualche passo” Ozzy Osbourne ha provato a scusarsi con Britney Spears per le sue critiche ai balletti della popstar su IG, ma ribadendo qualche critica. Spears, intanto ha cancellato il suo profilo Instagram. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ozzy Osbourne e Britney Spears

Continua la saga tra la famiglia Osbourne e Britney Spears: qualche giorno fa, infatti, c'era stata una faida tra la popstar e il rocker che durante una puntata del suo podcast familiare The Osborneus aveva criticato il modo in cui Spears ballava sui social: "Sono stufo di vedere la povera vecchia Britney Spears su YouTube. Ogni fottuto giorno, è molto triste" aveva detto l'ex frontman dei Black Sabbath e uno dei volti più riconoscibili del rock mondiale. Un commento che aveva scatenato l'ira dell'autrice di "Baby, one more time…" che aveva risposto direttamente dal suo profilo Instagram mandando tutta la famiglia a quel paese: "Dirò alla famiglia Osbourne, che è la famiglia più noiosa che l’umanità conosca, di andare gentilmente a farsi fott***!".

Le scuse a metà di Ozzy

Sono passati pochi giorni ed è lo stesso Osbourne a fare una mezza marcia indietro, chiedendo scusa alla collega ma sottolineando come continui a non comprendere e a non piacergli il modo in cui Spears balla. Ozzy ha chiesto scusa a Britney, non senza, però, dire comunque la sua (e praticamente depotenziando le scuse): "Britney, ti devo davvero delle scuse. Mi dispiace tanto per aver fatto quel commento – ha detto, prima di insistere -. Tuttavia, sarebbe meglio se non facessi lo stesso fottuto ballo ogni giorno… Cambia qualche movimento, almeno".

L'appoggio di Kelly e Sarah Osbourne

La critica del cantante, però, è stata, però, subito smorzata dalla figlia Kelly Osbourne che, invece, ha esortato Spears a non fermarsi e a condividere con tutti i suoi fan (e non) i suoi passi di danza: "Bene, stavo per dire, ‘Britney, non smettere mai di ballare, adoro il tuo modo di ballare. Ti rende felice e mi dispiace tanto se qualcuno di noi ti ha offeso'", commento a cui è seguito anche quello della madre, Sharon, che ha detto quanto le piaccia Britney Spears. Ma né la moglie, né la figlia sono state in grado di farle cambiare idea: "Amo Britney Spears! Ma è sempre lo stesso ballo ogni giorno" ma alla fine di una discussione tra di loro ha aggiunto: "Mi scuso davvero. Ti voglio bene e penso che tu sia bellissima".

Leggi anche Perché Britney Spears ha mandato a quel paese Ozzy Osburne dopo le critiche ai suoi balletti

Britney Spears cancella il suo account Instagram

Britney Spears, però, non potrà, almeno per il momento, rispondere alle scuse a metà di Ozzy Osbourne perché, nel frattempo, ha cancellato il suo account Instagram. La popstar, infatti, lo ha fatto ancora, come già successo in passato, infatti, la sua pagina non esiste più. Il motivo è nella polemica che nei giorni scorsi l'ha vista coinvolta con Halsey che aveva citato la sua "Baby, one more time…" nell'ultimo singolo Lucky: la cantante aveva scritto di essersi sentita "molestata, violata e maltrattata" pendando che i riferimenti fatti a un'artista con problemi di salute fossero rivolti a lei (Halsey ha smentito, dicendo che facevano riferimento a lei". Spears, però, ha smentito i suoi commenti negativi e su Twitter, dove ha spiegato di aver chiuso per un po' l'account, ha scritto: "Fake news!!! Non ero io quella sul mio telefono!!! Amo Halsey ed è per questo che l'ho cancellato!!!"