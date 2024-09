Ornella Vanoni: “Oggi compio 90 anni e non sono triste. Grazie ai fan posso essere buffa e drammatica”

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Ornella Vanoni

Oggi Ornella Vanoni compie 90 anni e il mondo della musica la festeggia, mentre lei, come sempre, si schernisce ma soprattutto ringrazia tutti quelli che sono e sono stati con lei, permettendole, oggi e da sempre, di poter essere tutto ciò che voleva: "Buffa, triste, allegra, drammatica, sono tante cose come tutti" come dixe in un video messaggio che ha postato sulla sua pagina Instagram in cui ha voluto specificare, soprattutto, che questi 90 anni non la rendono affatto triste, anzi: "Oggi io compio 90 anni e voi potete pensare che io sono triste e invece no, io mi sento come ieri, quindi non è cambiato niente (ride, ndr)".

Nella didascalia che accompagnava il post aveva scritto: "Oggi compio 90 anni 🎂 Voglio ringraziare tutti con il cuore, perché è con il cuore che mi date la forza di essere come sono! Vi mando un bacio immenso". E nel video ha voluto specificare questo messaggio: "Io voglio ringraziare tutti, abbracciarvi tutti, tutti quelli che mi hanno seguita, che mi hanno anche amata, per quello che facevo, per le mie canzoni, per la mia voce. Adesso è uscito un nuovo disco, riarrangiato, spero che vi piaccia, è moderno, come si dice. Davvero io devo ringraziarvi con il cuore, perché è con il cuore che voi mi date la forza di essere come sono. Come sono? Buffa, triste, allegra, drammatica, sono tante cose come tutti, vado su, vado giù equando sono su vi do un bacio immenso con tutto il mio cuore".

I 90 anni di Ornella Vanoni

Compie 90 anni Ornella Vanoni, una delle dive della musica italiana, e da qualche anno personaggio inafferrabile della televisione: lei che ormai può permettersi di fare e dire tutto e si regala, ogni volta che può, questa libertà, al punto da far sorridere qualcuno. Ma l'impressione è che quel sorriso sia un regalo che lei voglia fare a chiunque la guardi seduta sul divano di Che tempo che fa o mentre canta durante un concerto. Lei che è una delle ultime dive della musica italiana, interprete di canzoni meravigliose, voce del Brasile in Italia, amante di artisti, imprenditori e musicisti, musa, attrice, colei che ha reso un po' migliore il mondo della musica.

L'omaggio e gli auguri dei colleghi artisti

E non è un caso che sotto al post siano accorsi in tantissimi colleghi ad acclamarla, farle gli auguri e ricordarle quanto è ed è stata importante. Elodie le scrive: "Auguri Ornella dei nostri cuori ♥️", Alessandra Amoroso: "Tantissimi auguri Ornella ❤️", Michelle Hunziker: "Ornella sei una donna incredibile ti amiamo ❤️", Rachele Bastreghi (dei Baustelle): "Tantissimi auguri di cuore Ornella, immensa donna, immensa musa ♥️", Orietta Berti: "Tanti tanti auguri cara Ornella. Sei favolosa. un abbraccio", Laura Pausini: "Tanti Auguri Ornella ❤️❤️❤️ stella". Migliaia di commenti e like per una donna che continua ancora a regalare musica, come avvenuto nei giorni scorsi quando ha pubblicato una nuova versione di Ti Voglio, con Elodie e Ditonellapiaga e come avverrà con la pubblicazione dell'album "Diverse", in cui rileggerà in chiave nuova alcune sue canzoni storiche.