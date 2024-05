Ornella Vanoni assente all’evento Una Nessuna Centomila: “Sarei potuta morire. Non potevo camminare”

video suggerito

Ornella Vanoni non ha partecipato all'evento Una Nessuna Centomila, manifestazione organizzata per raccogliere fondi da destinare ai centri che aiutano le donne vittime di violenza. Il concerto è andato in scena all'Arena di Verona il 4 e il 5 maggio e verrà trasmesso mercoledì 8 maggio in prima serata su Rai 1. La cantante ha spiegato via social che i motivi della sua assenza sono legati a problemi di salute.

"Non riuscivo a muovermi"

Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, Ornella Vanoni ha spiegato il perché non è potuta essere presente all'evento nonostante "ci tenesse veramente tanto a cantare per raccogliere fondi per le donne". Dopo due concerti, del 27 e del 28 aprile, nell'ambito del tour Senza Fine, la cantante ha dovuto prendersi una pausa: "Non camminavo più, l'acido lattico mi ha fermata. Non riuscivo più a muovermi ed ero di una stanchezza mortale". L'artista ha chiarito che la sua famiglia e il suo entourage l'hanno convinta a riposarsi: "Tutti, anche mio figlio ha detto: ‘Non puoi andare, muori'. Hanno ragione, sarei morta. Ma vi faccio mille auguri. Siete tantissimi ed è giusto che siano presenti anche gli uomini, uomini e donne contro i femminicidi".

Una Nessuna Centomila a Verona

Una Nessuna Centomila verrà trasmesso mercoledì 8 maggio in prima serata su Rai 1. La prima edizione dell'iniziativa a sostegno delle donne vittime di violenza si è tenuta nel 2022. All'evento hanno partecipato 25 artisti, tra cui: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci, Achille Lauro, Ermal Meta, Francesca Michielin, Emma, Mahmood, Noemi, Fabrizio Moro, Niccolò Fabi. Le due serate sono state condotte da Amadeus, il conduttore ha ringraziato tutta la fondazione di Una Nessuna Centomila e Fiorella Mannoia per il loro lavoro.