Amoroso, Annalisa, Noemi, Marrone e Michielin assieme: il pop italiano a Una Nessuna Centomila Durante la seconda serata dell’iniziativa Una Nessuna Centomila all’Arena di Verona, c’è stato un momento importante per il pop italiano. Sul palco Noemi, Emma Marrone, Francesca Michielin, Alessandra Amoroso e Annalisa hanno cantato assieme Nessun Dolore di Lucio Battisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Emma, Amadeus, Michielin, Amoroso e Noemi a Una Nessuna Centomila (ph Luca Brunetti)

Potrebbe sembrare solo un'ottima fotografia del momento d'oro del pop italiano, ma è molto di più. Con il secondo appuntamento nel 2024 dell'iniziativa Una Nessuna Centomila, accolta ieri sera, di nuovo, sul palco dell'Arena di Verona, l'evento si conferma un successo. Un momento positivo sul lungo percorso di sensibilizzazione sui temi della violenza e della disparità di genere. Un processo che negli anni ha dato la possibilità, come racconta la presidente onoraria dell'associazione Una Nessuna Centomila Fiorella Mannoia, di raccogliere 2 milioni di euro, devoluti a 7 centri antiviolenza in Italia. Ma anche di accogliere sul palco alcune delle più grandi protagoniste del pop italiano, da Elodie a Emma, passando per Noemi, Francesca Michielin, Alessandra Amoroso e Annalisa. Solo alcuni dei nomi che hanno partecipato alla kermesse, a cui era assente per motivi di salute Loredana Bertè, ma che ha visto anche un grande incontro sul palco, sulle note di Nessun Dolore di Lucio Battisti, già reinterpretato da Giorgia nel 1994.

Infatti, tra i tanti duetti che si sono ricreati nelle scorse due serate, 4 e 5 maggio, tra i più applauditi dal pubblico accorso all'Arena di Verona è proprio quello che ha coinvolto Noemi, Emma Marrone, Francesca Michielin, Alessandra Amoroso e Annalisa. Le cinque interpreti hanno sfoggiato una grande performance, unendosi poi nel ritornello finale della canzone in acuti memorabili. Sì, perché se Una Nessuna Centomila ha un obiettivo sociale chiaro, che cerca di raggiungere anche attraverso un impegno del mondo musicale e culturale italiano, ha mostrato sul palco dell'Arena lo stato di salute del pop italiano. Dall'ingresso di Fiorella Mannoia con Mariposa a introdurre la serata, si sono susseguite artiste come Elodie, ma anche Big Mama e Paola Turci. Ma a sottolineare l'unione raggiunta sul palco, non si può che ritornare alla foto di Nessun Dolore di Lucio Battisti, interpretata da Noemi, Emma Marrone, Francesca Michielin, Alessandra Amoroso e Annalisa.

Le cinque autrici, in un periodo molto importante per la propria carriera, e in un settore che tende a dividere per differenziare la proposta musicale, trovano nella solidarietà dell'evento lo strumento per esprimere tutte assieme il loro talento vocale. Un momento di puro equilibrio in cui è difficile non notare quante interpreti abbiano la possibilità di plasmare la scena pop italiana, anche in modi completamente diversi. Le stesse protagoniste che, riunite in un abbraccio finale, ricordano anche l'esibizione di una loro collega, quella di Giorgia nel 1994 che aveva dato un'altra luce al capolavoro di Lucio Battisti. Una scena unita che guarda al suo futuro, ma anche al suo passato. Perché per salutare il pubblico dell'Arena di Verona ha deciso di tributare una canzone a Caterina Caselli, presente nel pubblico: tutti assieme infatti hanno cantato Nessuno mi può giudicare, tra i brani più famosi della cantante modenese, pubblicato nel 1966.

La scaletta di Una Nessuna Centomila

Tra gli ospiti delle due serate, sono spuntati anche Achille Lauro e Giuliano Sangiorgi, senza dimenticare Tananai, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Brunori Sas, Nicolò Fabi, Mahmood e Samuele Bersani. La conduzione della doppia serata è stata affidata ad Amadeus, in uno dei suoi ultimi impegni in Rai. Mentre sul palco sono intervenuti anche gli attori Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo. Qui la scaletta delle due serate.

Sabato 4 maggio

Fiorella Mannoia – Mariposa

Tananai ed Elodie – Tango

Giuliano Sangiorgi – Meraviglioso

Annalisa – Sinceramente

Giuliano Sangiorgi, Fiorella Mannoia ed Ermal Meta – Estate

Giuliano Sangiorgi, Noemi, Big Mama – Io che amo solo te

Emma – Apnea

Achille Lauro e Fiorella Mannoia – C’est la vie

Anna Foglietta – Massimiliano Caiazzo In una recita denuncia sulla violenza

Fiorella, Alessandra Amoroso e Annalisa – Combattente

Noemi, Tananai, Fabrizio Moro – Sono solo parole

Michielin, Brunori SAS – Nessun grado di separazione

Elodie e Fiorella – Due

Fabrizio Moro – Sei tu

Paola Turci, Francesca Michielin e Noemi – Fatti bella per te

Nicolò Fabi, Samuele Bersani, Brunosi SAS e Fiorella – Offeso

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Fiorella e Brunori SAS – Per due che come noi

Samuele Bersani e Tananai – En e Xanax

Ermal Meta e Paola Turci – Vietato morire

Achille Lauro ed Emma – 16 marzo

Tananai – Veleno

Nicolò Fabi, Fiorella Mannoia – Mimosa

Corale – Nessuno mi può giudicare

Domenica 5 maggio (come la scaletta del 4 più queste aggiunte)

Fiorella e Mahmood – Appuntamento

Mahmood – Tuta Gold

Piero Pelù ed Emma – Regina di Cuori

Piero Pelù – Gigante

Annalisa – Alessandra Amoroso – Francesca Michielin – Noemi – Emma – Nessun dolore